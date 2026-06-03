Francisco Melo y su retorno a las tablas: "Necesitaba encontrar un puente para conectar con una audiencia y ser lo más conmovedor posible"

Tras varios años alejado de los escenarios, Pancho Melo volió al teatro con “El quinto paso”, montaje que protagoniza junto a Felipe Rojas bajo la dirección de Jesús Urqueta en el Teatro Zoco. La obra, que se presenta hasta el 21 de junio, utiliza el contexto de una rehabilitación por alcoholismo para explorar temas como las masculinidades, la sexualidad, las relaciones familiares y la dificultad de expresar emociones entre hombres.

Según explicó el actor, la decisión de volver a las tablas llegó después de un largo período de reflexión. La última obra contemporánea que había realizado fue “La clausura del amor“, experiencia que describe como particularmente intensa.

“La última obra que hice fue una experiencia muy bella, muy intensa, muy potente, y decidí respirar y dedicarme a otras cosas. Aparecieron algunas invitaciones y prefería decir que no, porque no había ninguna que realmente me conmoviera”, recordó.

El proyecto terminó reuniendo varios elementos que lo convencieron de regresar: la dirección de Jesús Urqueta, el texto y la posibilidad de compartir escenario con Felipe Rojas. “Siento que, de alguna forma, se daban todas las condiciones como para atreverme a volver a indagar en lo que significa hacer teatro. Estos años me ayudaron a reflexionar en torno a la responsabilidad que uno tiene como artista al hacer una obra“, señaló.

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Sin embargo, Melo aseguró que uno de los principales motores de su regreso fue la búsqueda de una experiencia significativa para el público. “Necesitaba encontrar un punto de encuentro o un puente para conectar con una audiencia y ser lo más conmovedor posible. La palabra ‘conmovedor’ me hace mucho sentido. Que la experiencia del teatro fuera importante“, afirmó.

La historia, escrita por el norirlandés David Ireland, sigue a dos hombres vinculados por un programa de rehabilitación de alcoholismo. El título hace referencia al denominado “quinto paso” de los doce establecidos en este proceso, instancia en la que una persona debe compartir con otro sus faltas y errores más profundos.

“En el cuarto paso haces un inventario moral con todas las cosas malas que has hecho en tu vida y las anotas en un papel. El quinto es compartir eso con otro. Ahí se abre una caja de Pandora donde salen todos los demonios”, explicó.

A partir de esa premisa, la obra se transforma en una conversación íntima y cada vez más compleja entre un padrino de rehabilitación y un joven que intenta dejar de beber. “Hay un vómito emocional muy potente de ambos personajes y una revelación de esta conversación masculina que es muy ruda”, comentó el actor.

Para Melo, uno de los aspectos más interesantes del montaje es precisamente la posibilidad de observar cómo los hombres enfrentan temas que tradicionalmente han evitado discutir abiertamente. “Las mujeres son mucho más abiertas a conversar cuando están entre mujeres. El hombre es un poquito más mentiroso o se guarda cosas. Eso también se plantea en la obra”, sostuvo.

En ese sentido, considera que el alcoholismo funciona como una puerta de entrada para abordar problemáticas mucho más amplias. “Se ponen las herramientas del proceso de sanación de Alcohólicos Anónimos, pero se transita por una radiografía de la raza humana y de los hombres”, señaló.

El actor agregó que la recepción del público ha demostrado que la obra logra generar distintas reacciones. “Hay gente que se queda un poco molesta, hay gente que se perturba, hay gente que se cuestiona, hay otra gente que agradece”, contó.

Entre las experiencias que más lo marcaron, recordó el encuentro con una espectadora que lleva décadas en recuperación. “Se me acercó una mujer que confesó que lleva 35 años de sobriedad. Fue muy emocionante que se acercara para agradecer. Incluso la obra puede ayudar a quienes están viviendo situaciones relacionadas con algún tipo de adicción, por último a plantearse el tema”, relató.

El montaje también destaca por una puesta en escena austera, donde gran parte del peso dramático recae sobre los dos intérpretes. Melo destacó que el trabajo se construyó desde la escucha y la confianza mutua. “La base de la actuación tiene que ver con la escucha. Yo estoy escuchándote a ti más que pensando qué es lo que tengo que decir. En la escucha uno trabaja en presente”, explicó.

Asimismo, valoró el trabajo realizado junto a Felipe Rojas y el equipo creativo para que la historia se impusiera por sobre cualquier protagonismo individual. “El objetivo es que desaparezcan los actores, desaparezca el director y aparezca la historia. Que la gente quede enganchada con el viaje de estos personajes. Esa es la gracia“, afirmó.

Actualmente, “El quinto paso” se presenta en el Teatro Zoco, ubicado en Avenida La Dehesa 1500, con funciones de jueves a sábado a las 19:30 horas y domingos a las 18:00 horas. Además, existe un programa de acceso gratuito para jóvenes de hasta 25 años en las funciones de los jueves.

Consultado por sus próximos proyectos, Melo adelantó que espera regresar a la televisión durante los próximos meses y confirmó que próximamente se estrenará “Plata Fresca”, película inspirada en el caso La Polar, en la que participa como actor y productor ejecutivo.

Finalmente, también manifestó su preocupación por la situación de las políticas culturales en el país. “Más allá de los recortes, lo que más me incomoda es que no veo una hoja de ruta respecto al tema de la cultura. El valor de la cultura es que permite que una sociedad se conmueva, aprenda, se sensibilice y aprenda a escuchar. Hoy el panorama es desolador“, concluyó.