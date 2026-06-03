Gendarmería traslada al "Comandante Ramiro" a la cárcel de alta seguridad de Santiago

Este miércoles la Dirección Nacional de Gendarmería confirmó el traslado de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el “Comandante Ramiro”, desde el Complejo Penitenciario de Rancagua hasta el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) ubicado en la comuna de Santiago.

La institución informó mediante un comunicado que la decisión obedeció a criterios técnicos y a la existencia de plazas disponibles en el (Repas) para dicho traslado. “Se trata de una gestión técnica y normativa, que responde a medidas de seguridad penitenciaria por tratarse de un interno de alta connotación pública, por lo que su perfil criminógeno hizo recomendable su traslado al recinto penitenciario de alta seguridad”, precisó el texto.

El comunicado añadió que “de manera continua, la institución toma estas medidas que responden a la seguridad institucional, además de abordar condiciones de habitabilidad y exigencias operativas específicas de cada recinto, asegurando la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”.

Mauricio Hernández Norambuena fue uno de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Actualmente cumple una doble condena de 15 años por cada uno de dos delitos: el asesinato del senador Jaime Guzmán (UDI) en 1991 y el secuestro de Cristián Edwards durante ese mismo año.

El exfrentista cumplía su pena en el Complejo Penitenciario de Rancagua desde su extradición a Chile en 2019. En días recientes, su estado de salud presentó un deterioro significativo. De acuerdo con lo consignado por La Tercera, Hernández Norambuena debió ser trasladado a la Fundación Arturo López Pérez para someterse a diversos exámenes oncológicos.