La guerra en Ucrania se intensifica mientras Europa acelera su carrera armamentística

Entre las noches del 1 y 2 de junio, Rusia ejecutó una de las ofensivas aéreas más grandes de toda la guerra. En menos de 48 horas, se movilizaron cerca de mil 400 artefactos explosivos entre ambos bandos, incluyendo más de 900 drones y decenas de misiles de crucero y balísticos, tipo Iskander y KH-101 rusos sobre distintas ciudades ucranianas.

La lógica detrás de estos ataques no es solo destructiva, sino táctica. Combinar drones de bajo costo con misiles de alta precisión para sobrecargar y eventualmente superar los sistemas de defensa aérea ucranianos, especialmente aquellos provistos por occidente, como los Patriot estadounidenses.

Se registraron ataques en al menos 38 puntos distintos del país, incluyendo ciudades clave como Kiev, Járkov, Dnipro, Zaporiyia y Poltava. El saldo preliminar deja al menos 23 civiles muertos —incluidos niños— y más de 140 heridos, consolidando esta ofensiva como una de las más mortíferas en lo que va del año. A pesar de que Ucrania mantiene tasas relativamente altas de interceptación de drones, la densidad de los ataques balísticos logró superar su capacidad de cobertura en varios sectores.

Estos ataques de inicio de semana, se suman a los sostenidos bombardeos sobre la capital ucraniana desde la semana pasada que incluyó misiles de última generación Oreshnik.

Desde Kiev, el presidente Volodímir Zelenski, en un acto junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte —quien inició una gira por el país—, advirtió que este tipo de ofensivas continuarán mientras Ucrania no cuente con una protección efectiva frente a misiles balísticos. Además, reveló que el análisis de restos de misiles derribados muestra que muchos fueron ensamblados en 2026, utilizando componentes electrónicos avanzados provenientes de países occidentales. Esto confirma que Rusia está logrando consolidar rutas alternativas para evadir las sanciones y mantener activa su industria militar de alta tecnología.

Zelenski también reconoció que el ritmo actual de la ayuda internacional no es suficiente para enfrentar la magnitud de la amenaza. El mecanismo PURL (Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania, por sus siglas en inglés), impulsado por la OTAN para financiar la compra de armamento estadounidense con fondos europeos, es clave, pero enfrenta limitaciones. Informes recientes del Pentágono indican que parte de esos recursos podrían ser redirigidos para reponer reservas estadounidenses, lo que tensiona aún más la capacidad de Ucrania para sostener su defensa aérea.

Ucrania responde y busca debilitar la industria energética rusa

En paralelo, Ucrania también intensifica su estrategia de ataques en profundidad dentro del territorio ruso, apuntando directamente a su infraestructura energética. En lo que va de 2026, se han registrado al menos 60 ataques de precisión contra refinerías, depósitos y estaciones de bombeo de crudo. Esta campaña está logrando reducir el procesamiento interno de petróleo en Rusia a niveles no vistos desde 2009, aunque sigue aumentando sus niveles de exportación.

Uno de estos ataques ocurrió este miércoles en San Petersburgo, donde drones ucranianos impactaron una importante terminal petrolera a pocas horas del inicio del principal foro económico ruso de San Petersburgo. El ataque provocó incendios de gran magnitud y dejó varios heridos, a más de mil kilómetros del frente. En los últimos días, también se han registrado ataques contra refinerías clave en Ilsky, Rostov y Volgogrado, consolidando una estrategia sistemática de desgaste económico.

A nivel militar, esta dinámica refleja un cambio en la lógica del conflicto. Ante la parálisis del frente terrestre, Rusia está optando por intensificar los ataques contra centros urbanos e infraestructura crítica, buscando desgastar la moral y la capacidad productiva ucraniana. Por su parte, Ucrania intenta compensar su desventaja militar atacando la retaguardia estratégica rusa, en una guerra que se extiende cada vez más allá de la línea del frente.

En el plano diplomático, las posiciones se mantienen prácticamente inalteradas. Moscú insiste en que cualquier negociación pasa por el reconocimiento de los territorios ocupados, incluyendo Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea. El propio Zelensky manifestó su disposición a dialogar directamente, pero sin ceder soberanía territorial, lo mismo hace Putin, pero exigiendo que se reconozcan los territorios. Este intercambio de declaraciones no es nuevo y refleja un bloqueo estructural que mantiene alejadas las perspectivas de una solución negociada.

Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció esta mañana que las posibilidades de alcanzar un acuerdo en el corto plazo son bajas, debido a la falta de voluntad de ambas partes para hacer concesiones significativas.

La guerra impulsa el cambio de modelo en Europa

Pero uno de los efectos más profundos de esta guerra se está produciendo en Europa. El conflicto está acelerando un proceso de transformación estructural en el modelo económico y político del continente. El gasto en defensa de la Unión Europea ha crecido más de un 60% entre 2020 y 2025, alcanzando cifras históricas, y todo indica que esta tendencia continuará en los próximos años.

El caso alemán es particularmente ilustrativo. El gobierno del canciller Friedrich Merz, está impulsado recortes al estado de bienestar por más de 38 mil millones de euros hasta 2030, afectando áreas como salud y pensiones, con el objetivo de liberar recursos para el gasto militar. Paralelamente, se está produciendo una reconversión industrial significativa, donde empresas tradicionalmente civiles, especialmente del sector automotriz alemán, están siendo adaptadas para integrarse a la cadena de valor de defensa.

Esta transformación es en toda Europa, desde Francia hasta Polonia y los países bálticos, se observa una tendencia hacia el rearme acelerado y la reindustrialización estratégica. Francia apuesta por consolidar su autonomía tecnológica y su capacidad nuclear, mientras Polonia lidera el gasto en defensa en términos relativos, con cerca del 5% de su PIB destinado a este sector.

Sin embargo, este proceso enfrenta limitaciones importantes. El principal cuello de botella ya no es financiero, sino productivo y humano. A pesar del aumento en la inversión, la capacidad industrial europea no puede expandirse al ritmo que exigen las necesidades militares. Los tiempos de producción de armamento se extienden por años, y la escasez de mano de obra especializada —en un continente envejecido— dificulta aún más la reconversión.

Además, la redistribución de recursos, principalmente de salud y pensiones, genera tensiones políticas internas. El aumento del gasto en defensa compite directamente con otras prioridades estructurales, como la transición energética, el envejecimiento poblacional y la sostenibilidad fiscal.

En definitiva, la guerra en Ucrania no solo está redefiniendo el equilibrio militar en Europa del Este, sino que está impulsando una transformación más amplia en el continente. Una transición que va desde un modelo centrado en la eficiencia económica y el bienestar social, hacia uno donde la seguridad, la resiliencia y la autonomía estratégica comienzan a ocupar un lugar central. Un cambio profundo, estructural y, probablemente, de largo plazo.