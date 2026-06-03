Moreno (PRep) y dichos del diputado Kunstmann por su viaje al Caribe: "Asumió su error (...) fue una frase desafortunada"

Este miércoles desde el Congreso Nacional el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamin Moreno, abordó el viaje al Caribe del diputado de su misma tienda, Leandro Kunstmann, durante la semana distrital, el que recibió críticas transversales de parte de sus pares.

Tras recibir críticas por su viaje, Kunstmann defendió que “cada uno tiene derecho a la vida privada” y que el paseo estaba programado “con mucha anticipación”. “Yo estoy mandatado a hacer mi trabajo parlamentario de lunes a miércoles, que son las sesiones que tenemos comisiones, trabajo comisiones lunes, martes y miércoles”, declaró. Frase que causó especial molestia en el Parlamento.

El jefe de bancada republicano, Benjamín Moreno, salió del paso de la controversia y expuso que “lo conversamos y él asumió su error”. “Nosotros, como parlamentarios, no trabajamos solamente acá en el congreso. Nos toca trabajar también muchos otros días de la semana, cuando estamos en el distrito, cuando vamos a medios de comunicación, cuando se está estudiando, planificando, trabajando en distintos proyectos de ley, en distintas materias. (…) Fue una frase desafortunada, y eso lo primero a plantear”, subrayó.

“Lo conversé personalmente, como jefe de bancada, él asumió que se había equivocado en en esos dichos. El trabajo parlamentario va mucho más allá de lo que se hace solamente acá en la Cámara, los días que nos tocan sesiones o comisiones. Se hace también en los distritos, se hacen muchas veces jueves, viernes, fines de semana, se hace cuando un parlamentario está en medios de comunicación informando a la ciudadanía sobre lo que va a pasar, planteando sus posturas”, dijo.

Asimismo, Moreno sostuvo que los diputados y senadores deben “tratar de ir compatibilizando las labores parlamentarias” del Congreso, con las del distrito y “con otras situaciones que puede tener un Parlamento”.

“Por ejemplo, hay algunos parlamentarios que me ha tocado ver acá, tienen algún familiar que vive fuera del país, y, naturalmente, como cualquier chileno, pueden querer ir a visitarlo, y eso no está contemplado dentro de las opciones que nosotros tenemos. Entonces, uno quisiera que ese tipo de situaciones también pudiesen estar contemplados”, añadió.

Cabe mencionar que diputados como Rodolfo Carter (IND-PRep) y Eduardo Durán (RN) criticaron tanto el viaje como las justificaciones de Kunstmann. Carter tildó la controversia de “inaceptable”, mientras que Durán apuntó a que el parlamentario “tendrá que responderle a su electorado de cómo es su ritmo de trabajo”.