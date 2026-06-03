Seguridad nacional, fronteras y secreto bancario protagonizan segunda exposición de Arrau ante el Senado

La segunda jornada de la sesión especial del Senado sobre seguridad pública estuvo marcada por las intervenciones de parlamentarios de distintos sectores y las respuestas del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien profundizó los lineamientos de la estrategia que busca impulsar el Gobierno para enfrentar el crimen organizado y la violencia.

La sesión dio continuidad a la exposición iniciada el martes por el secretario de Estado, oportunidad en la que presentó un diagnóstico sobre el deterioro de los indicadores de seguridad en el país.

En el marco del debate de este miércoles, el senador Cristian Vial (Ind-Republicano) respaldó el enfoque planteado por el ministro y sostuvo que el país enfrenta una amenaza que trasciende la seguridad pública tradicional. “Este fenómeno amenaza no solamente la seguridad pública, no el orden público, no la seguridad interior solamente, sino que mucho más que eso. Es otro concepto que todavía no desarrollamos en el Estado chileno como tal, que es la seguridad nacional”, afirmó.

El parlamentario agregó que el crimen organizado pone en riesgo la capacidad del Estado para proyectarse y desarrollarse, y destacó que la exposición de Arrau presentó “una hoja de ruta clara, con prioridades y objetivos”.

El senador Andrés Longton (RN) llamó a recuperar los niveles de seguridad que exhibía el país una década atrás. “Chile tenía 2,3 homicidios por 100 mil habitantes el año 2015. Ese es el Chile que queremos recuperar”, señaló.

Longton también defendió el principio de la legítima defensa y pidió fortalecer la coordinación entre los consejos nacionales, regionales y comunales de seguridad. Además, planteó la necesidad de reforzar la implementación de la Ley de Inteligencia y mejorar los controles en puertos y fronteras para enfrentar el ingreso tanto de mercancías ilícitas como de organizaciones criminales.

Por su parte, el senador Iván Flores (DC) afirmó que el país no parte desde cero en materia de seguridad y llamó al Gobierno a aprovechar la institucionalidad existente para enfrentar el avance de las organizaciones criminales, junto con solicitar que el Ejecutivo mantenga la urgencia de proyectos relacionados con la materia.

“Necesitamos un acuerdo legislativo. Necesitamos un nuevo fast track, no solamente los proyectos nuevos que anunció el Presidente, sino que mantener la urgencia de proyecto que todos definimos que eran importantes”, expresó en alusión a infraestructura crítica, reglas de uso de la fuerza y protección institucional.

En tanto, el senador Daniel Núñez (PC) centró su intervención en la persecución financiera del crimen organizado y cuestionó la falta de urgencia del proyecto de Inteligencia Económica. “Si todos estamos de acuerdo en perseguir las finanzas criminales, ¿por qué el Gobierno no le pone urgencia al proyecto de Ley de Inteligencia Económica?”, cuestionó.

Asimismo, solicitó al Ejecutivo definir una posición respecto al levantamiento del secreto bancario para investigaciones vinculadas al narcotráfico y organizaciones criminales.

Las críticas más duras provinieron desde el senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal), quien acusó al Gobierno de presentar iniciativas que ya formaban parte de políticas impulsadas durante la administración anterior.

“Durante años el entonces candidato Kast y su coalición repitieron que ellos sí tenían un plan. Pues bien, a meses de iniciada la administración, el nuevo gobierno ha demostrado improvisación rotunda”, afirmó.

Respuestas del ministro

Al responder las consultas de los senadores, Arrau rechazó las críticas sobre una eventual ruptura con las políticas impulsadas en administraciones anteriores. “Sin duda no creemos en las refundaciones ni que se parte de cero. Valoramos efectivamente todo lo que existe en este país”, afirmó el ministro.

Uno de los temas que concentró parte importante del debate fue la tenencia de armas. En esa línea, Arrau defendió el derecho a la legítima defensa consagrado en la legislación vigente, pero advirtió que la principal amenaza proviene del tráfico ilegal de armamento.

“Estamos preocupados por el mercado ilegal de armas, hay un contrabando de armas de otros países que se ingresan al país”, señaló. Asimismo, alertó sobre nuevas modalidades de fabricación ilegal mediante impresoras 3D y el ingreso clandestino de piezas para armamento.

Respecto de la planificación estratégica en seguridad, el secretario de Estado explicó que el Ejecutivo retomó documentos elaborados durante la administración anterior para avanzar en la implementación de las estrategias nacionales exigidas por la ley. “El gobierno anterior dejó algunos borradores que estamos retomando”, indicó y agregó que próximamente serán convocados los consejos correspondientes para aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Estrategia Nacional de Prevención del Delito.

Sobre los proyectos legislativos pendientes, Arrau manifestó interés en avanzar con rapidez en las iniciativas sobre infraestructura crítica y reglas de uso de la fuerza, aunque reconoció que esta última requiere una discusión más compleja. “Son dos temas que nos interesa sacar luego de acá”, afirmó.

En respuesta a los planteamientos sobre crimen organizado y seguridad nacional, el secretario de Estado coincidió con quienes sostienen que el fenómeno excede la dimensión policial y representa una amenaza estructural para el país. “Hoy día tenemos partes de nuestro territorio donde el Estado le cuesta llegar o no llega”, advirtió.

Arrau también dedicó parte importante de su intervención a la situación fronteriza. En ese ámbito, criticó la falta de coordinación histórica entre organismos públicos y planteó la necesidad de fortalecer la presencia estatal: “La desidia y el desorden con el que opera el Estado de Chile en el control fronterizo es brutal”.

En tanto, abordó uno de los temas más debatidos de la sesión: el levantamiento del secreto bancario para perseguir el patrimonio de organizaciones criminales. Si bien se mostró abierto a fortalecer las herramientas de investigación financiera, insistió en que cualquier cambio debe resguardar garantías fundamentales.

“Coincido efectivamente que con buena integración de datos y buenos indicios podemos prevenir esto del lavado de activos de manera potente”, señaló.

No obstante, recordó que actualmente los tribunales suelen autorizar el levantamiento del secreto bancario cuando existen antecedentes suficientes en una investigación penal: “La ley puede ayudar, se han hecho muchas leyes, pero hoy día lo que necesitamos es gestión y decisión”.