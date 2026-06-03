Senado inicia discusión de la megarreforma en medio de cuestionamientos por aumento de la deuda pública

La Comisión de Hacienda del Senado inició el debate de la megarreforma del Gobierno y dio así el puntapié inicial del segundo trámite de la iniciativa económica estrella de esta administración. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expuso los detalles de la propuesta y partió con un análisis de la situación económica del país, que —para el Ejecutivo— constituye la justificación misma de la reforma. “Lo que estamos proponiendo viene de advertir que estamos viviendo un proceso de profunda decadencia económica”, afirmó al inicio de su intervención.

En conversación con la prensa, el ministro reiteró que, a juicio del Gobierno, “el proyecto es fundamental para efectos de recuperar el crecimiento y el empleo en Chile. Tiene como objetivo, no hay que olvidar, que los primeros artículos están dedicados a levantar $400 mil millones para la reconstrucción de Ñuble y Biobío”.

“Después continúan artículos destinados al levantamiento de recursos fiscales para financiar esa reconstrucción. Luego una serie de medidas para remover trabas que están afectando la inversión en Chile y aletargando el país. Finalmente, medidas que retornen a la competitividad tributaria. Eso básicamente es el proyecto y estamos muy optimistas de que va a poder ser aprobado”, explicó el secretario de Estado.

Es en medio de este debate que el Ejecutivo pedirá al Congreso aumentar la deuda fiscal en US$6.200 millones, lo que ha sido cuestionado por la oposición. “Si el país lo heredamos con el déficit que lo heredamos y lo heredamos con el ajuste fiscal que lo heredamos, y lo heredamos debiéndole dinero a los productores del Estado como lo heredamos, es necesario aumentar la deuda que se otorgó en la ley del presupuesto anterior. Estaba hecho para un presupuesto que resultó ser inverosímil”, dijo.

“Es un tema que va en paralelo con la discusión de la ley de reconstrucción y la ley de reconstrucción tiene que ir acompañada después de lo que es nuestro decreto fiscal que va a revelar los objetivos fiscales para este periodo y ahí discutiremos este tema”, indicó.

La oposición ha cuestionado que, mientras se aumenta la deuda la megarreforma significa menos recaudación fiscal. Al respecto, el ministro de Hacienda afirmó: “Lo que tenemos que entender de una vez por todas es que sin crecimiento no hay recaudación, no hay empleo, no hay actividad, no hay prosperidad. Por lo tanto, no es una opción no crecer y no es una opción no remover los obstáculos que se requieren para crecer”.

Desde la oposición continúan de manera transversal con la postura de rechazar la idea de legislar la megarreforma. Por su parte, la senadora Yasna Provoste (DC), jefa del Comité Unido de Oposición, cuestionó justamente la petición de aumento de la deuda pública. “Lo que nos están diciendo del Gobierno a todos los chilenos, es que todos vamos a tener que endeudarnos, pagar los intereses, pagar la cuenta de esa deuda, para que se rebaje los impuestos a las grandes empresas”, dijo.

“Como oposición hemos solicitado algo muy concreto, separemos el proyecto respecto de lo de reconstrucción y todos los votos de oposición estarán. Y hagamos una discusión en serio respecto de esta nueva arquitectura impositiva que promueve el Gobierno”, agregó.

Por su parte, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien estuvo presente en la Comisión de Hacienda, indicó que “no va a haber un tsunami de indicaciones, pero tampoco debe haber una imposición por parte del ministro Quiroz”.

Ibañez solicitó al senador Javier Macaya (UDI), presidente de la Comisión de Hacienda, “que de los espacios y el tiempo necesario para dar un debate real de fondo frente a una reforma que no tiene prestigio técnico ni prestigio social”.

“Estamos a disposición del diálogo, tenemos propuestas que vamos a presentar como oposición, vamos a presentar indicaciones, pero también para ello necesitamos que de parte del Gobierno, del ministro Quiroz, exista apertura a modificar las bases estructurales de este mal proyecto, que es básicamente profundizar el déficit y disminuir la recaudación de los más altos ingresos. Creemos que eso puede ser una opción, pero siempre y cuando se compense con el aumento a la renta a los más ricos”, agregó el parlamentario.

En línea con lo anterior, aseguró que “eso es lo que ocurre en todos los países desarrollados del mundo y esperemos que lo tenga a bien el Gobierno para comenzar a debatir en serio con datos, con antecedentes para quitarle la etiqueta de un mal prestigio técnico y social a esta reforma”.

Detalles de la tramitación

El Gobierno pidió a los parlamentarios de oposición retirar tres indicaciones presentadas que, a su juicio, son inconstitucionales, entre ellas la que establece la Sala Cuna Universal que logró aprobarse dentro del proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados. De lo contrario, indicaron acudirán al Tribunal Constitucional.

La comisión sesionará nuevamente este jueves a las 9:30 de la mañana y será el turno del ministro Quiroz de explicar el informe financiero de la iniciativa. La primera audiencia posterior a la del Gobierno sería la del Consejo Fiscal Autónomo.

En cuanto a los artículos que fueron rechazados en la Cámara de Diputadas y Diputados, el ministro Quiroz afirmó que buscarán reponer la norma sobre el Sence tras “recoger ideas que salieron en la Cámara”. En relación a la disposición respecto a la propiedad intelectual e inteligencia artificial, afirmó que: “Estamos en estudio si lo vamos a reponer o no, es un tema más complejo y probablemente requiera mirarlo en otra ocasión y no en esta”.