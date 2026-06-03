Senador Pedro Araya (PPD): "El Ministro Arrau no tiene idea de seguridad pública"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador Pedro Araya (PPD), integrante de la Comisión de Seguridad, se refirió a la exposición del ministro de Seguridad, Martín Arrau, en el Senado. Además, se refirió a la megarreforma del Gobierno ad portas del inicio de su segundo trámite.

En primera instancia, Araya aseguró que “el Presidente José Antonio Kast le sigue debiendo una gran explicación a los chilenos y chilenas”, porque a casi tres meses de Gobierno “nos hemos encontrado con que no tienen idea de cómo abordar los temas de seguridad pública”.

“La cuenta presidencial no pasó más allá de ser una serie de anuncios y una serie de anuncios no es una estrategia en materia de seguridad, es simplemente una lista de deseos que tiene el Presidente, pero que no se traducen en un plan concreto de cómo abordar los diferentes temas”, aseveró.

El senador calificó como “grave” que el Mandatario no entregara datos concretos sobre cómo llevar a cabo las disposiciones propuestas en la primera Cuenta Pública, por ejemplo, respecto a financiamiento. “¿Cuáles son los tiempos? ¿Cómo vamos a verificar que esas medidas efectivamente se realicen? ¿Cuál es el efecto de esas medidas?”, cuestionó.

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“A mi juicio hay un tercer tema que es más grave y es que yo en lo personal no le creo al ministro Arrau, no puedo creer que un ministro de Estado que participó en una operación política para dañar la honra de las personas (…) Creo que el ministro Arrau no goza de credibilidad, porque cada vez que entregue una cifra que diga ‘estamos haciendo tal operativo’, ‘vamos a aplicar tal política pública’, legítimamente, conociendo su estado anterior, no tengo por qué creerle”, agregó

El parlamentario explicó que en 2021, de cara a las elecciones parlamentarias, “el ministro Arrau —en esa época convencional— presentó una denuncia penal contra una serie de personas, entre los cuales está quien habla, porque supuestamente teníamos cuentas de millones de dólares en paraísos fiscales”.

“Esa denuncia se hizo a través de un reportaje que realizó un periodista cubano que está exiliado en Estados Unidos, que se dedica a levantar información falsa y a construir reportajes falsos”, denunció.

Araya indicó que el ahora ministro Arrau “nos denunció a varios en la Fiscalía sabiendo que esos antecedentes eran falsos, sabiendo que esa denuncia lo único que buscaba era perjudicar a quienes estábamos en ese minuto en la carrera por la senatorial de Antofagasta, así como también a otras personas que se nombraron en su minuto, como los exministros Álvaro Elizalde y Heraldo Muñoz, y el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, entre otros”.

“Por esa razón, cada vez que el ministro va a ir al Congreso yo no tengo por qué creer que la información que me entrega es una información verídica . El cuestionamiento que tiene él como autoridad, a mi juicio, hace impensable que pueda conducir correctamente el Ministerio de Seguridad”, enfatizó la autoridad.

“Operación Tokio” y secreto bancario

Luego de la detención de un ejecutivo del Banco Santander por vínculos con el Tren de Aragua en el marco de la denominada “Operación Tokio”, tanto expertos en criminología como el fiscal nacional, Angel Valencia, han apuntado al levantamiento secreto bancario como una herramienta fundamental para el combate al crimen organizado y la persecución de la ruta del dinero.

Al respecto, el senador Araya indicó que: “Entrando en lo más técnico, creo que el Presidente Kast no sabe qué hacer con los temas de seguridad pública y probablemente el ministro Arrau, independiente que yo no tengo confianza en él, es una persona que no tiene idea de seguridad pública. Es una persona que probablemente va a tener que aprender, aprenderá rápidamente en tres, cuatro meses, pero él no tiene idea de este tema”.

En esa línea, abordó la presentación del ministro Arrau en el Congreso e indicó que “echa de menos” que el Gobierno “efectivamente quiera combatir el crimen organizado en toda su modalidad”. “No veo razón de que la derecha se siga oponiendo, por ejemplo, al levantamiento del secreto bancario. Entonces, claro, pareciera ser que aquí se ve el tema de la delincuencia y el crimen organizado respecto de ciertos hechos, pero en el conjunto, en la globalidad, no logran entender cuál es el problema del fenómeno criminal”, aseveró.

“Comparto con el fiscal Barros, con la Fiscalía, que probablemente los golpes más certeros que entrega la Fiscalía al crimen organizado no tienen que ver con la detención de los cabecillas de la banda, que por cierto es importante, sino tiene que ver en cómo se desmantela la estructura financiera de una organización”, indicó Araya.

Así, el parlamentario se refirió a la importancia de perseguir la ruta de dinero y cuestionó que hoy esté trabado en el Senado el proyecto de inteligencia económico “porque la derecha insiste en eliminar parte importante de lo que es el corazón de la iniciativa, que es la posibilidad de levantar el secreto bancario para obtener información respecto de las personas de su comportamiento patrimonial cuando hay actividad sospechosa”.