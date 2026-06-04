Apuestas online: resolución del SII molesta a la oposición mientras el Gobierno respalda el cobro de IVA

“La legalización de una actividad como las apuestas en línea la define una ley de la República”. Así fue como el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, respondió a las críticas por la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) que habilita a los casinos online a pagar IVA.

La decisión generó molestia en la oposición, desde donde se acusó un intento de legalizar la industria por vía administrativa y además, se planteó que no se está respetando un fallo reciente de la Corte Suprema, que declaró a las plataformas de apuestas online como ilegales.

El Gobierno, en tanto, sostuvo que el hacer que las casas de apuesta paguen impuestos no las legaliza.

Los primeros en levantar las alertas fueron un grupo de senadores de la oposición. Los integrantes de la Comisión de Economía, Gastón Saavedra (PS), Ricardo Celis (PPD) y Diego Ibañez (FA) citaron al director del SII, Jorge Trujillo, a una próxima sesión de la instancia. A juicio de los parlamentarios, el organismo está pasando por sobre el Congreso, pues es en esa sede donde se está discutiendo un proyecto sobre la materia.

Por su parte, el senador del Frente Regionalista Verde Social (FREVS), Esteban Velásquez, apuntó al fallo de la Suprema que “el 30 de septiembre del año pasado acogió un recurso de protección y determinó que el juego online sin autorización legal es un acto ilícito, que vulnera el ordenamiento vigente”.

“En ese fallo, el tribunal no dejó espacio a dobles interpretaciones y ordenó a los principales proveedores de internet del país a bloquear de forma inmediata el acceso a estos sitios web clandestinos”, recordó Velásquez.

Para el parlamentario, “el actuar del SII de pretender que empresas que operan al margen de la ley, se inscriban en un registro tributario y comiencen a pagar el IVA digital, es un contrasentido jurídico de la máxima gravedad“. “A nuestro juicio, el cobrar un impuesto a una actividad ilegal no la convierte en legal, sino que por el contrario, en la práctica opera como una verdadera regulación encubierta”, opinó.

Los cuestionamientos no solo vinieron de la oposición. En el panel de conversación de Radioanálisis, el abogado, exintendente y militante de la UDI, Pablo Toloza, remarcó que las plataformas de apuestas son ilegales y compartió la molestia de los parlamentarios con la determinación del SII.

“La Corte Suprema lo ha señalado. Que un organismo del Estado como el SII ahora le quiera cobrar impuestos ya es insólito. Bajo esa condición podríamos decir: ‘Empecemos a cobrarle impuestos al Tren de Aragua cada vez que secuestra a alguien’”, indicó.

“Es absolutamente improcedente. Yo creo que acá el SII tiene que reflexionar, alguien del Gobierno lo tiene que llamar y decirle: ‘Esta cuestión no puede ser’”, agregó.

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El Gobierno recalca la autonomía del SII

Desde el Ejecutivo no hubo reparos al actuar del Servicios de Impuestos Internos. El biministro Claudio Alvarado señaló que la norma dictada por el servicio “es una resolución que está dentro de las facultades propias de un organismo autónomo” y que “la legalización de una actividad, como en este caso, son las apuestas en línea, las define una ley de la República y esa ley se tramita en el Congreso”.

El vocero de Gobierno insistió que: “El Estado tiene organismos autónomos, que tienen facultades y que deciden aplicarlas. Por lo tanto, si aplican esas facultades, es porque tienen los fundamentos suficientes y necesarios para hacerlo”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, también aludió a la independencia del SII y a que su función “es recaudar los hechos que están grabados”. “Es más, es su deber, sin pronunciarse respecto de si eso es o no legal, que eso corresponde a otra instancia donde ustedes saben que hay un proyecto que se está discutiendo”, aseveró.

En esa misma línea, el jefe de la billetera fiscal descartó una “regulación encubierta”. “Las cosas son como son y las leyes son las que están escritas”, afirmó.

Cabe mencionar que previo a la polémica resolución del SII ya se conocían indicios sobre una relación entre el Gobierno y la industria de las plataformas de apuestas online.

A fines de mayo de 2026, el medio Fast Check denunció que la asesora de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), María Trinidad Sainz, se desempeñó como lobbista de la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea entre los años 2023 y 2025.

Lo anterior, provocó que los senadores Saavedra, Celis e Ibañez presentaran un requerimiento a la Contraloría en el que consultaron sobre la contratación de la funcionaria y su participación en la tramitación del proyecto de ley sobre casinos online. Además, le pidieron al organismo un pronunciamiento jurídico sobre la legalidad de la situación.

Por su parte, la Segpres emitió un comunicado en el que aseguró que Sainz no ha participado en la tramitación del proyecto.