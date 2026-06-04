Estudiante de la Universidad de Chile será voluntaria en Mundial de Fútbol 2026

Mientras millones de personas sueñan con asistir a la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 y nuestro país se lamenta por no haber clasificado, una estudiante de la Universidad de Chile se prepara para ser voluntaria del Mundial FIFA 2026 y vivir este evento desde adentro. Se trata de Javiera Andrade, estudiante de Estudios Internacionales, capitana de la selección de balonmano y actual presidenta del Centro Deportivo de Estudiantes de nuestra casa de estudios, que fue seleccionada como voluntaria en el torneo más importante del fútbol mundial.

La estudiante viajará el próximo miércoles 10 de junio a Miami para integrarse al equipo de voluntariado internacional que dará vida al certamen. Al día siguiente comenzará oficialmente su experiencia en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

«Mi rol como voluntaria en el Mundial va a ser en el área de Gestión de Colaboraciones. Voy a estar trabajando directamente con las marcas, con Powerade, Adidas, alrededor del estadio, dando recorridos dentro del estadio, ayudando a dar el Player of the Match y cosas así», explicó.

Para Javiera, esta experiencia representa mucho más que asistir a un torneo de fútbol. Será una oportunidad de aprendizaje e intercambio cultural junto a personas provenientes de distintos países. «Lo que más me entusiasma de esta experiencia es conocer a gente de todo el mundo. Algún jugador que me gustaría conocer sería Lionel Messi, si es que salen primeros de grupo, juegan en Miami. Sería un honor poder ver a Cristiano Ronaldo, Neymar y a Messi en un mismo lugar«, comentó.

El apoyo de la Universidad de Chile

La preparación para este voluntariado también requirió coordinación con sus responsabilidades deportivas, académicas y de liderazgo en el Centro Deportivo de Estudiantes. Gracias al apoyo de la Universidad de Chile, Javiera podrá cumplir anticipadamente con sus compromisos universitarios y concentrarse plenamente en esta experiencia internacional.

«Compatibilizar esto no ha sido fácil. Ya hablé con mi entrenador y lo bueno es que me apoyan en todo, tanto mi entrenador como mi equipo, así que siempre voy a estar agradecida de eso», comentó sobre su compromiso con la selección de balonmano.

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Respecto a las responsabilidades académicas, manifestó que «voy a cerrar el semestre antes, así que voy a poder ir tranquila al Mundial FIFA 2026 y eso es gracias a mis profesores que tienen la flexibilidad de hacerlo«.

Sobre la participación de Javiera en el Mundial FIFA 2026, el director de Deportes y Actividad Física, Dylan Padilla, indicó que «para la Universidad de Chile es muy importante porque muestra que nuestras y nuestros estudiantes no solo destacan en la sala de clases o el deporte, sino que también buscan ser parte de las mejores experiencias del mundo en diferentes dimensiones«.

«Destacamos su compromiso, responsabilidad y liderazgo, tanto como capitana de la selección de balonmano como presidenta del Centro Deportivo de Estudiantes. Su experiencia demuestra que el deporte abre oportunidades, forma liderazgos y permite representar a Chile y a la Universidad de Chile más allá de sus fronteras«, agregó.

Una embajadora chilena en el Mundial FIFA 2026

Aunque la selección chilena no estará presente en el Mundial FIFA 2026, Javiera Andrade tiene claro que representará a muchas y muchos connacionales que seguirán cada partido de este evento internacional.

«Quiero mostrar que en Chile se vive el mundial, aunque no hayamos clasificado. Que somos personas simpáticas, que tenemos carisma, que somos también parte de la familia latina y poder representar a mi país de la mejor manera en ese sentido», subrayó.

Además, adelantó que llevará elementos para intercambiar y productos típicos chilenos. «Pienso llevar banderas, sí o sí pines que se intercambian allá, es como muy cultural dentro de los voluntarios hacer intercambios de pines, así que llevo de la banderita chilena. Y dulces como Cubanitos, Súper 8 sí o sí, porque allá tienen que probar que hay cosas muy ricas en Chile«, comentó.

La participación de Javiera Andrade en el Mundial FIFA 2026 refleja una trayectoria marcada por el deporte, el liderazgo estudiantil y el compromiso con la comunidad universitaria. Una experiencia que demuestra que el deporte puede abrir puertas mucho más allá de la competencia y convertir a una estudiante de la Universidad de Chile en protagonista de la mayor fiesta del fútbol mundial.