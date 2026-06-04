Fauna Primavera revela su cartel 2026: The Strokes, New Order y FKA twigs lideran la primera edición de tres días

El Festival Fauna Primavera confirmó el cartel de su edición 2026, que se realizará los próximos 26, 27 y 28 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial. La cita musical contará con nombres de primer nivel encabezados por The Strokes, New Order y FKA twigs, consolidando una programación que liderará la cartelera del segundo semestre.

El line up completo del encuentro, que por primera vez se extenderá durante tres jornadas, se presentó este miércoles 3 de junio. En ese contexto, el regreso de The Strokes a Chile aparece como uno de los principales atractivos de la edición, luego de que la banda liderada por Julian Casablancas fuera anunciada previamente como el primer headliner del festival.

Junto a los estadounidenses, el cartel incluye a los británicos New Order, referentes fundamentales del post-punk y la música electrónica, además de la cantante y productora británica FKA twigs, una de las figuras más innovadoras del pop experimental contemporáneo.

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La programación también suma nombres de amplia trayectoria e influencia como Johnny Marr, exintegrante de The Smiths; el músico británico Tricky; la banda islandesa Of Monsters and Men; el colectivo canadiense Godspeed You! Black Emperor; el rapero sueco Yung Lean y los estadounidenses American Football.

La presencia latinoamericana igualmente tendrá un espacio destacado con artistas como El Zar, Juliana Gattas, Peces Raros y Santiago Motorizado, mientras que la escena chilena estará representada por proyectos como Asia Menor, La Ciencia Simple, Javiera Electra, Mariana Montenegro, Nico Castro y Panico, entre otros.

Con una propuesta que cruza rock alternativo, indie, electrónica, pop experimental y nuevas tendencias musicales, Fauna Primavera vuelve a apostar por una programación diversa que combina artistas históricos con algunas de las propuestas más relevantes de la actualidad.

Las entradas tendrán una preventa exclusiva para clientes BCI a partir del 9 de junio, mientras que la venta general comenzará el 10 de junio a través del sistema PuntoTicket.