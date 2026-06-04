Hacienda justifica recortes en Salud: Confusam advierte “desmantelamiento” de la atención primaria

La Comisión de Salud del Senado recibió este jueves al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar la situación financiera del Ministerio de Salud y los ajustes presupuestarios impulsados por el Ejecutivo, una medida que ha generado preocupación entre gremios y autoridades del sector.

Durante su exposición, el secretario de Estado defendió la necesidad de revisar el gasto público en un contexto de estrechez fiscal y sostuvo que el Gobierno debe compatibilizar múltiples demandas sociales. “Con la misma empatía con la cual existe esta necesidad de proveer recursos a salud, también existe necesidad, por ejemplo, en seguridad. Ni que hablar de educación”, afirmó.

Quiroz argumentó que el país enfrenta una situación fiscal compleja, marcada por déficits estructurales en 16 de los últimos 18 años, lo que obliga a evaluar el desempeño de cada área del Estado en relación con los recursos que recibe.

En ese contexto, sostuvo que parte del debate sobre los ajustes en Salud debe analizarse en conjunto con la Ley de Presupuestos vigente. Según explicó, el presupuesto aprobado para 2026 ya contemplaba una disminución respecto del gasto efectivamente ejecutado el año anterior.

“Cuando estamos hablando de los ajustes, estamos hablando de medidas de eficiencia que las vemos absolutamente necesarias”, señaló.

El jefe de la billetera fiscal destacó que el gasto del Ministerio de Salud aumentó en 7,8 billones de pesos entre 2015 y 2025, alcanzando 18,5 billones de pesos, y detalló que gran parte de ese incremento se concentró en personal y bienes y servicios de consumo.

Asimismo, indicó que las inversiones acumuladas en infraestructura y equipamiento alcanzan los 8,6 billones de pesos, equivalentes a cerca de 9.500 millones de dólares. “Cuando uno ve un aumento de gasto de esta magnitud y un aumento de inversión de esta magnitud, la pregunta que tiene que hacerse siempre es cómo se desempeña ese gasto”, planteó.

Quiroz también puso el foco en algunos indicadores de gestión, como el gasto en suplencias, que según dijo alcanzó los 340 mil millones de pesos en 2025, más del doble de lo registrado en 2017.

Respecto del proceso de ajuste presupuestario, explicó que inicialmente se propuso una reducción transversal de 3% para todos los ministerios, la que posteriormente fue discutida con cada cartera. “No es desde Hacienda donde se decide que se corte o no se corte”, afirmó.

En tanto, insistió en que el Ejecutivo no aplicará una reducción equivalente a la caída de gasto que, según su análisis, quedó implícita en la Ley de Presupuestos. “No es ese el ajuste que vamos a hacer”, recalcó ante los senadores.

Efectos en la atención primaria

Las explicaciones del ministro de Hacienda no lograron disipar las inquietudes de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada (Confusam), cuyos representantes acudieron al Congreso para manifestar su rechazo a los recortes.

La presidenta del gremio, Gabriela Flores, señaló que la organización busca defender los recursos destinados a la atención primaria de salud, advirtiendo que el ajuste tendrá consecuencias directas sobre la red asistencial.

“Venimos a defender lo que tiene que ver con este recorte que el Gobierno ha instalado en la atención primaria. Hacemos un llamado a las autoridades: con la salud primaria hay que ser cuidadoso. Somos la puerta de ingreso de la salud pública donde se atiende el 80% de la población”, sostuvo.

Flores aseguró que la disminución de recursos, estimada por el gremio en 18 mil millones de pesos, generará dificultades para el funcionamiento de los establecimientos y llamó a los municipios a actuar coordinadamente para enfrentar el escenario.

“Nos va a significar bastantes dificultades. Son 18 mil millones que se van a recortar. Por lo tanto, hacemos un llamado a los alcaldes a que nos mantengamos unidos para defender lo que tiene que ver con el presupuesto”, afirmó.

La dirigenta también cuestionó el congelamiento del per cápita basal durante los últimos dos años y advirtió que mantener esa situación comprometería la capacidad de respuesta de la atención primaria. “Dos años congelados, esto no puede continuar, porque esto es desmantelar la salud primaria que ayuda a muchos chilenos”, indicó.

Ante este escenario, Flores informó que la Confusam se encuentra en estado de alerta nacional y que el gremio definirá un calendario de movilizaciones que podría extenderse hasta la discusión de la Ley de Presupuestos 2027.