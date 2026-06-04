José Godoy, director de la Puerto Orquesta: "Hay que hacer algo para que el legado de la música popular chilena no se pierda"

Mientras gran parte de la industria musical avanza hacia producciones cada vez más digitales y formatos reducidos, la Big Band chilena Puerto Orquesta apuesta por mirar hacia atrás. Pero no desde la nostalgia, sino a partir de la convicción de que existe un patrimonio sonoro que merece ser revisitado, reinterpretado y puesto nuevamente en circulación.

Ese espíritu atraviesa el trabajo que la agrupación fundada por José Godoy ha desarrollado durante más de una década y que hoy suma un nuevo capítulo con el estreno de una versión de “Limito con el Sol“, uno de los mayores éxitos de Saiko, interpretada junto a su autora y voz original, Denisse Malebrán.

La canción llega tras la publicación de “Grandes Canciones Chilenas Vol. 1”, álbum en el que la orquesta reunió colaboraciones con artistas como Fernando Ubiergo, Carlos Cabezas (de Los Jaivas), Andrés de León, Catalina Plaza (de Catalina y Las Bordonas de Oro) y el Macha, en un recorrido por obras fundamentales de la música popular chilena.

“Es un proceso largo porque ya llevamos 11 años, pero también ha sido un proceso investigativo“, explicó Godoy sobre el camino que ha seguido la agrupación. “Tuve la oportunidad de conocer a muchos músicos chilenos destacados que dejaron mucha huella e hicieron todo un legado con respecto a estos formatos orquestales. Entonces, es desde ahí que surge esta inquietud de decir: bueno, hay que hacer algo con esto”.

Según relató, una de las motivaciones iniciales fue la preocupación por preservar el trabajo realizado por generaciones anteriores de músicos populares chilenos. “Antes de su muerte, Juan Azúa —uno de los directores de orquesta chilenos más importantes— siempre planteaba que alguien tenía que tomar la batuta para que todo este legado de la música popular chilena, todo lo que se había hecho hace 30, 40 o 50 años atrás, no se perdiera. De alguna u otra forma, ese fue el llamado y el sentido de este trabajo”, confidenció.

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De Valparaíso al imaginario sonoro nacional

Según recordó el artista, el primer proyecto de Puerto Orquesta estuvo centrado en los distintos estilos musicales que llegaron al país a través del puerto de Valparaíso. Después de esa primera etapa es que el foco se trasladó hacia el repertorio nacional.

“Quisimos ser más locales y más nacionalistas e involucrarnos con la música popular chilena“, expresó Godoy. Para ello, la agrupación trabajó junto a especialistas como los musicólogos Juan Pablo González y Eileen Karmy, buscando identificar aquellas canciones que forman parte de la memoria colectiva del país.

“Fuimos consultando cuáles eran estas grandes canciones que forman parte del imaginario sonoro de todo el país. Y así nace esta selección que da vida a este disco de grandes canciones chilenas”, agregó.

Una parte importante de esa búsqueda también se expresa en la manera en que la agrupación registra su música. El álbum fue grabado en el Parque Cultural de Valparaíso, en una experiencia que Godoy describe como un regreso a las formas tradicionales de producción musical.

“Fue como volver atrás. O sea, fue grabar como se hacía antiguamente, lo que es muy exigente también porque demanda al músico estar muy preparado, porque se graba en dos o tres tomas”, comentó.

Y es que para el director la diferencia no es solamente técnica. “Hay una sinergia, hay toda una energía ahí que pasa en ese minuto. Uno siente que la grabación también fluye de otra forma. Los artistas lo recepcionaron muy bien y creo que fue una apuesta. Esa es la mirada: rescatar lo que nosotros tuvimos hace 40 o 50 años atrás“.

Así, y en un contexto marcado por la inteligencia artificial, la producción digital y el consumo inmediato de contenidos, Godoy reconoce que la propuesta de Puerto Orquesta parece ir a contrapelo de las tendencias predominantes.

“Creo que eso nos interpreta 100%, porque justamente es ir un poquito en contra de lo que está pasando hoy en día“, afirmó. “Es ir en otra dirección, quizás no en contra. Es buscar la sonoridad pura, buscar que estén todas las frecuencias, hacer música en vivo”, matizó.

A su juicio, el mercado actual ha reducido los espacios para formatos de gran escala. “Hoy no hay mucho espacio para este tipo de formatos ni para este tipo de apuestas. Cuando te enfrentas a un productor, al tiro te dicen: ’20 músicos, chuta, es mucho’. Existe ese criterio muy integrado en el mercado”, sostuvo.

Sin embargo, aseguró que el público sigue valorando estas experiencias. “La gente agradece ver un formato orquestal, escuchar todas las frecuencias, escuchar todas las sonoridades”.

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Romper fronteras musicales

Aunque el formato big band suele asociarse al jazz y al swing, Godoy explicó que el sello de Puerto Orquesta ha sido justamente ampliar esos límites. “El formato big band siempre estuvo asociado al jazz, pero justamente este trabajo busca tomar el formato y no solamente trabajar el jazz o el swing, sino abrirlo a cualquier música popular”, afirma.

Esa apertura los ha llevado a experimentar con repertorios tan diversos como el tango, el vals peruano, el bolero, la balada romántica o el rock chileno. “Creo que eso nos demuestra que dentro de este formato podemos hacer lo que sea. Esa es la apuesta: llevar el formato de big band al límite”.

Para el músico, estas experiencias ayudan a derribar las barreras que históricamente han separado a la música popular de la música de tradición escrita. “Creo que se puede hacer música popular de muy buena calidad. Los músicos hoy son todos profesionales y la música popular ya está incorporada en la academia. Por ende, para mí tiene un mismo valor”.

Otro de los aspectos que destaca Godoy es la convivencia generacional que se produce tanto dentro de la agrupación como en las colaboraciones que han desarrollado. “Eso llama mucho la atención. Intérpretes como Gloria Simonetti o Ginette Acevedo se sorprenden de que músicos de 27, 30 o 32 años estén integrando una orquesta y tocando esa música”, comenta.

La misma situación se repite en los conciertos de artistas invitados como Catalina Plaza. “Llega gente de 20 años que ha escuchado música que se hacía hace 40 o 50 años atrás. Eso es lo que buscamos también con esta apuesta”.

El rescate de “Limito con el Sol”

La más reciente muestra de esa filosofía es la reinterpretación de “Limito con el Sol“, canción que Saiko popularizó a comienzos de los años 2000 y que ahora adquiere nuevos matices gracias a los arreglos orquestales desarrollados por Puerto Orquesta.

“Nos arriesgamos un poco a hacer esta versión de ‘Limito con el Sol’, que quizás es uno de los temas más icónicos que tiene Saiko, pero igualmente cumplía con el objetivo y el sello de rescate que tenemos”, señala Godoy.

La experiencia fue tan positiva que derivó en nuevos proyectos junto a Denisse Malebrán. “A ella le gustó la versión. Hicimos los arreglos y después surgió otra colaboración porque incorporamos dos arreglos nuestros para su disco solista. Así que hay un trabajo que surge de forma muy interesante”.

Con una agenda de presentaciones que contempla fechas en Quilpué, Rancagua, La Ligua, Viña del Mar y Casablanca durante los próximos meses, Puerto Orquesta continúa consolidando una propuesta que busca conectar el pasado y el presente de la música chilena.

“Es una idea medio romántica“, reconoce Godoy. “Pero también creo que la gente la agradece”. Por lo pronto, la banda estará presentándose en Santiago el próximo jueves 11 de junio a las 19:30 horas en el Centro Cultural de Puente Alto, donde la cantante invitada será Carolina Soto. Lo anterior, en un evento con entrada totalmente liberada.