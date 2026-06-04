La FEN y CEDEP inauguraron la primera Biblioteca Deportiva Pública de Chile

Este 2 de junio, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN), junto al Centro de Estudios del Deporte (CEDEP) y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, inaugurarán oficialmente la Biblioteca Deportiva Pública CEDEP – Dr. Claudio Fernández Godoy, la primera biblioteca pública especializada en deporte del país.

Ubicada al interior de la Biblioteca Andrónico Luksic Abaroa de la FEN, este nuevo espacio abrirá al público una de las colecciones deportivas más importantes de Chile, reunida por CEDEP durante más de 25 años de trabajo en investigación, rescate patrimonial y producción editorial vinculada al deporte nacional e internacional.

“La biblioteca busca abrir el deporte como un espacio de conocimiento, reflexión e investigación académica. No es solamente una colección de libros sobre deporte, sino una manera de entender cómo el deporte refleja procesos sociales, culturales, económicos e históricos del país”, señaló Sebastián Núñez, director ejecutivo de CEDEP.

Por su parte, José De Gregorio, decano de la FEN, destacó que este proyecto se conecta “directamente con la necesidad de avanzar hacia una gestión deportiva más moderna y profesional en Chile, entendiendo al deporte también como industria, política pública y fenómeno cultural”.

La biblioteca, que pasará en comodato a la FEN, contará inicialmente con cerca de 3.800 libros deportivos nacionales e internacionales, además de aproximadamente 8.000 ejemplares correspondientes a prácticamente todas las revistas deportivas publicadas en Chile, incluyendo material patrimonial de comienzos del siglo XX, archivos históricos y colecciones únicas.

El proyecto fue financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, permitiendo habilitar este espacio como un nuevo polo de investigación, memoria y acceso público al patrimonio deportivo chileno.

La biblioteca lleva el nombre del Dr. Claudio Fernández Godoy, médico y permanente impulsor de las actividades de CEDEP y del rescate patrimonial deportivo y cultural, fallecido en 2025.

Conversatorio sobre el futuro del fútbol chileno

Como parte de la inauguración, se realizará además el foro “El futuro del fútbol chileno con la nueva Ley de Sociedades”, instancia que reunirá a distintas miradas sobre el presente y futuro de la industria deportiva nacional.

El conversatorio será moderado por el Premio Nacional de Periodismo Deportivo, Danilo Díaz, y contará con la participación de:

Sebastián Moreno, expresidente de la ANFP

Andrés Otero, subsecretario del Deporte

Carolina Coppo, exdirectora de Azul Azul S.A. en representación de la Universidad de Chile

Matías Walker, senador de la República