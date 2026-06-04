Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 4 de Junio de 2026


Mal cierre de mayo para los fondos D y E: sufrieron pérdidas de 1,30% y de 2,54%

Mientras los multifondos más riesgosos anotaron ganancias impulsadas por las bolsas internacionales, el alza de las tasas de interés golpeó a los fondos conservadores y profundizó las pérdidas de la renta fija.

Mientras los multifondos más riesgosos anotaron ganancias impulsadas por las bolsas internacionales, el alza de las tasas de interés golpeó a los fondos conservadores y profundizó las pérdidas de la renta fija.

Nacional

Los fondos de pensiones cerraron mayo con resultados mixtos. Mientras los multifondos A y B anotaron ganancias reales de 1,79% y 1,23%, respectivamente, los fondos D y E registraron pérdidas de 1,30% y 2,54%, según informó la Superintendencia de Pensiones.

El desempeño estuvo marcado por dos factores contrapuestos: los positivos retornos de los mercados bursátiles internacionales y el deterioro de las inversiones en renta fija, afectadas por el aumento de las tasas de interés.

El fondo C terminó prácticamente sin variaciones, con una rentabilidad real de 0,02%, luego de que las ganancias obtenidas en inversiones accionarias fueran compensadas por pérdidas en instrumentos de deuda tanto en Chile como en el exterior.

Los mayores retrocesos se observaron en los fondos más conservadores. De acuerdo con la Superintendencia, el alza de las tasas generó pérdidas de capital en los instrumentos de renta fija, impactando especialmente a los fondos D y E.

En el plano internacional, el índice MSCI World registró una rentabilidad de 4,32% medida en pesos. Entre los principales mercados, destacaron Japón y Estados Unidos con avances de 7,78% y 4,95%, respectivamente. También anotaron resultados positivos Alemania y China.

En contraste, las bolsas de Hong Kong y Brasil cerraron mayo con caídas de 5,16% y 6,63%, respectivamente. A ello se sumó una pérdida de 0,52% en los activos de renta fija internacional y una depreciación de 0,98% del dólar frente al peso chileno.

Al cierre de mayo, los fondos de pensiones administraban activos por 5.671 millones de UF, equivalentes a cerca de US$257.945 millones.

Entradas relacionadas:

Claves: , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Ministro Arrau: Recibí un Plan de Seguridad "bastante completo" por parte de Trinidad Steinert
post-title
Israel y Líbano acuerdan "un cese el fuego" condicional y frágil
post-title
Estudiante de la Universidad de Chile será voluntaria en Mundial de Fútbol 2026
post-title
A comisión mixta el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X