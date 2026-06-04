Mal cierre de mayo para los fondos D y E: sufrieron pérdidas de 1,30% y de 2,54%

Los fondos de pensiones cerraron mayo con resultados mixtos. Mientras los multifondos A y B anotaron ganancias reales de 1,79% y 1,23%, respectivamente, los fondos D y E registraron pérdidas de 1,30% y 2,54%, según informó la Superintendencia de Pensiones.

El desempeño estuvo marcado por dos factores contrapuestos: los positivos retornos de los mercados bursátiles internacionales y el deterioro de las inversiones en renta fija, afectadas por el aumento de las tasas de interés.

El fondo C terminó prácticamente sin variaciones, con una rentabilidad real de 0,02%, luego de que las ganancias obtenidas en inversiones accionarias fueran compensadas por pérdidas en instrumentos de deuda tanto en Chile como en el exterior.

Los mayores retrocesos se observaron en los fondos más conservadores. De acuerdo con la Superintendencia, el alza de las tasas generó pérdidas de capital en los instrumentos de renta fija, impactando especialmente a los fondos D y E.

En el plano internacional, el índice MSCI World registró una rentabilidad de 4,32% medida en pesos. Entre los principales mercados, destacaron Japón y Estados Unidos con avances de 7,78% y 4,95%, respectivamente. También anotaron resultados positivos Alemania y China.

En contraste, las bolsas de Hong Kong y Brasil cerraron mayo con caídas de 5,16% y 6,63%, respectivamente. A ello se sumó una pérdida de 0,52% en los activos de renta fija internacional y una depreciación de 0,98% del dólar frente al peso chileno.

Al cierre de mayo, los fondos de pensiones administraban activos por 5.671 millones de UF, equivalentes a cerca de US$257.945 millones.