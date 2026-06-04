Megarreforma: PC afirma que el Gobierno intenta “tensionar” al Socialismo Democrático para dividir a la oposición

En paralelo a la discusión de la megarreforma del Gobierno en la Comisión de Hacienda del Senado, se reunieron los secretarios generales de partidos de oposición para abordar el debate político al respecto. Tal como lo hicieron en el Congreso, los dirigentes del Frente Amplio (FA), el Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS) cerraron filas en contra de la iniciativa.

Tras la cita, los dirigentes insistieron transversalmente en la falta de diálogo por parte del Ejecutivo y falta de transparencia respecto a su propuesta. “El jueves vamos a estar analizando la inconstitucionalidad de la reforma, pero siempre en este marco de mantener la unidad y pensando que es lo mejor para el país”, aseguró el secretario ejecutivo del FA Simón Ramírez.

“La reforma tributaria es tan mala que ha generado cosas inéditas: la Asociación Chilena de Municipalidades completa, sin importar el color político, hoy día sale a rechazarla en unidad. Y los organismos internacionales, que no son precisamente bolcheviques, como el FMI, han puesto dudas respecto de la capacidad de crecimiento y el déficit que va a generar la reforma en el país”, argumentó Ramírez.

Por lo anterior, el dirigente afirmó que “es fundamental mantenernos articulados y evitar que esta reforma avance, porque le hace mal al país y le hace mal en particular a los sectores medios, a la clase media y a los sectores trabajadores de nuestra patria”.

“El desafío sigue siendo que podamos mantenernos articulados”, dijo la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Si bien en el Senado los parlamentarios están cuadrados para rechazar la idea de legislar el proyecto, el Gobierno continúa buscando acercarse y conseguir votos de la oposición para dar legitimidad a la iniciativa a largo plazo.

Lo anterior, dado que sí hay voces disidentes en los partidos de la centro izquierda, como la del senador independiente-PPD, Pedro Araya, quien se ha mostrado abierto a apoyar la megarreforma si hay ciertas negociaciones.

“Aquí ha habido persistentes intenciones por parte del Ejecutivo de no debatir el fondo de la reforma y de transformar esto en un debate de formas, así como ‘no vamos a ir al fondo, no vamos a ir a las propuestas’, pero sí tratar de tensionar al Socialismo Democrático y a otros sectores de nuestro bloque de oposición para marcar diferencia”, acusó la dirigenta.

En línea con lo anterior, Figueroa llamó al Ejecutivo a “gastar sus esfuerzos en sincerar ante la ciudadanía cuáles son las propuestas reales que tiene, los efectos que tiene, los efectos que están teniendo los recortes en los distintos ministerios y los efectos que esto va a tener en las políticas públicas que se desarrollan en los territorios, más que estar concentrados en tratar de generar divisiones que no van a encontrar“.

“Porque en esto hay una voz unida del mundo de oposición y de otros sectores independientes”, aseguró.

Aumento de la deuda pública

En las filas opositoras sigue siendo un cuestionamiento central el que el Presidente José Antonio Kast no haya transparentado en la Cuenta Pública la petición para elevar la deuda fiscal, sobre todo mirando a la megarreforma dada la menor recaudación que genera.

“Seguimos trabajando y la verdad que creemos que, lo conversábamos con los otros secretarios generales, que es insostenible la propuesta del Gobierno que sigue ocultando las verdades verdaderas, sigue ocultando la reforma tributaria. Nadie sabe por qué no anunció esta petición de US$6200 millones en la misma Cuenta Pública. Es evidente que si uno no anuncia las cosas es porque no son muy buenas”, aseguró el vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios.

Además, el dirigente del PS insistió que: “Lo primero que hemos dicho siempre y se ha vuelto a reiterar, es que estos proyectos deberían ir separados, tanto el de la reconstrucción como el de reforma tributaria. Y que el Gobierno tendría que convocar a todos los sectores políticos de la sociedad para poder llegar a un acuerdo. Aquí lo que se ha hecho es totalmente lo contrario”.

La oposición está en este proceso de articulación luego de que no lograron que la propuesta pasara por más comisiones que las de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente en el Senado, debido a que no tuvieron los votos, que de alguna forma podría marcar un precedente para el resto de las votaciones en adelante.

Según detallaron este jueves, el lunes los dirigentes de los partidos de oposición se reunirán con alcaldes para abordar la megarreforma y el próximo jueves analizarán la eventual inconstitucionalidad de la propuesta.