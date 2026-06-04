Ministro Arrau: Recibí un Plan de Seguridad "bastante completo" por parte de Trinidad Steinert

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, reconoció que la propuesta ingresada al Congreso se basó en un texto desarrollado durante la administración de su predecesora, Trinidad Steinert.

De acuerdo con lo publicado por Radio Biobío, el secretario de Estado señaló que recibió de la exministra una edición adelantada del plan, luego de que la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, declarara que siempre existió un Plan de Seguridad y que este fue remitido al Ministerio del Interior.

Quintana se refirió al asunto en el podcast Cómo te lo explico, conducido por las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, donde afirmó que “el plan se le entregó al Ministerio del Interior y ahí quedó”.

“Había un trabajo avanzado”, afirmó Arrau al ser consultado sobre esas declaraciones, junto con destacar la labor de Steinert, Quintana y el exsubsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, quienes dejaron sus cargos esta semana.

“Yo recibí por parte de la ministra una versión tres de un documento bastante completo, el cual, por supuesto, los nuevos equipos hicimos algunos ajustes, cambios, pero mantuvimos los tres ejes”, indicó.

El titular de Seguridad explicó que su equipo modificó la estructura del texto antes de entregarlo al Congreso. “Los pilares sufrieron algunas modificaciones, eran siete también; los cambiamos a focos de gestión, pero efectivamente había un trabajo avanzado”, sostuvo.

Arrau aseguró que la nueva dirección del Ministerio de Seguridad no intentó comenzar desde cero, en especial en un ámbito como la seguridad pública. “Nosotros no creemos en la refundación a partir de cero, y sobre todo cuando hablamos de temas de seguridad pública, la estrategia, lo que hay que hacer, está bastante descrito en la literatura”, expresó.

En ese sentido, planteó que Chile ya ha contado con diversos planes y políticas de seguridad, por lo que el foco debe estar en recuperar experiencias pasadas y priorizar la gestión.

En tanto, el ministro se refirió a los motivos por los cuales el plan no se formalizó durante la gestión anterior, a pesar de que Quintana asegurara que había sido entregado al Ministerio del Interior. “No sé, tendría que preguntárselo a la exministra”, contestó Arrau, quien reiteró que el texto recibido desde la administración de Steinert funcionó como base para la propuesta que su equipo presentó.