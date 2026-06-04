Quiroz por megarreforma: "No vamos a parar para instalar una mesa técnica, conversar y esperar dos o tres meses"

La Comisión de Hacienda del Senado continuó este jueves 4 de junio la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, conocido como la “megarreforma” impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast. La cita estuvo marcada por fuertes cuestionamientos de la oposición respecto de su sustento técnico, sus efectos sobre las cuentas fiscales y las proyecciones de crecimiento comprometidas por el Ejecutivo.

La sesión comenzó durante la mañana y se extendió hasta la tarde. En la instancia, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió los principales lineamientos de la iniciativa y respondió a los cuestionamientos esbozados por los senadores.

Uno de los puntos que concentró la atención fue el escenario fiscal en que se tramita la reforma, especialmente tras el reciente anuncio de una nueva emisión de deuda por US$6 mil 200 millones y las dudas respecto del impacto que tendrán las medidas tributarias contempladas en el proyecto.

Fue en ese contexto que la senadora Daniella Cicardini (PS) cuestionó los fundamentos técnicos de la propuesta y aseguró que el Ejecutivo no ha entregado antecedentes suficientes para respaldar las metas económicas comprometidas.

“Claramente no hay datos objetivos. No hay una base técnica ni estudios que den garantía de que esta megarreforma va a generar el crecimiento que proyecta el Gobierno, que es del 4% al año 2031″, afirmó. La parlamentaria sostuvo además que el escenario macroeconómico actual es distinto al considerado originalmente por el Ejecutivo, y vinculó esa situación con el nuevo endeudamiento anunciado por el Gobierno.

“También está esta nueva emisión de deuda de la que nos enteramos a través de la prensa y que, evidentemente, se va a traducir en que el día de mañana se tendrá que pagar. Pero igualmente el Estado se tiene que sostener financieramente, y eso va a obligar a hacer recortes. Y esos van a ser en lo social. ¿Quién va a pagar la deuda de estas decisiones que ha tomado el Gobierno? Va a ser la gente”, señaló.

Cicardini también criticó la aparente contradicción entre el discurso oficial y las decisiones presupuestarias adoptadas por el Ejecutivo. “Decía el ministro: ‘Nosotros no vamos a recortar en lo social’, pero los hechos dicen otra cosa. Hay recortes en un área fundamental y sensible en términos ciudadanos, como es la salud. Entonces, ¿cómo se explica la narrativa que tiene el Gobierno versus los hechos? Es tremendamente inconsecuente”, sostuvo.

Por todo lo anterior, la legisladora agregó que la discusión requiere mayores antecedentes antes de avanzar hacia una votación. “No solo el Congreso, sino que Chile merece tener la garantía de que todas estas medidas que plantea el Gobierno, y que supuestamente van a entregar mejores condiciones de crecimiento para el país, más inversión y más empleo, efectivamente se van a cumplir”, afirmó.

Asimismo, emplazó al Ejecutivo a fundamentar algunas de las medidas incluidas en el proyecto, como la reintegración tributaria y la invariabilidad tributaria para grandes inversiones. “Si hay alguna experiencia o evidencia en otros países, bueno, que nos la cuente para nosotros al menos tener ese sustento. Pero lamentablemente el ministro no ha sido capaz de responder”, manifestó.

Durante la jornada también surgió la propuesta de conformar una mesa técnica para revisar los alcances de la iniciativa. Sin embargo, Quiroz descartó detener la tramitación para abrir una instancia de ese tipo. “Nosotros vamos a seguir avanzando en el proyecto conforme a la suma urgencia que se le ha dado. Eso no impide conversar en el trayecto, y así lo hemos manifestado siempre. Estamos dispuestos a conversar”, afirmó.

No obstante, precisó: “Lo que no vamos a hacer es parar para instalar una mesa técnica, conversar y esperar dos o tres meses. Eso no va a ocurrir“. El ministro también defendió la disposición del Ejecutivo a introducir modificaciones al proyecto durante su discusión legislativa.

“Lo he reiterado y voy a reiterarlo nuevamente: siempre estamos dispuestos a conversar”, señaló y agregó que el Gobierno ya ha mostrado flexibilidad en materias como el futuro del SENCE, cuya eliminación fue inicialmente propuesta por el Ejecutivo.

Otro de los temas abordados durante la tarde de este jueves fue la posibilidad de impulsar modificaciones relacionadas con el levantamiento del secreto bancario para fortalecer la persecución de actividades ilícitas. Sobre esa materia, Quiroz recalcó que cualquier acceso a información bancaria deberá mantenerse bajo control judicial.

“El principio fundamental que sigue el Gobierno en esta materia es que el levantamiento del secreto bancario siempre requiere una orden judicial. Siempre queda bajo el ámbito del Poder Judicial”, afirmó. El secretario de Estado agregó que el Ministerio de Hacienda se encuentra estudiando fórmulas para fortalecer la fiscalización y combatir actividades ilegales, aunque evitó entregar detalles sobre una eventual iniciativa legal.

“Tenemos ideas y estamos trabajando. No quiero adelantar nada, pero pensamos que podemos contribuir a esa discusión, siempre manteniendo el principio de que la potestad última para acceder a información protegida por el secreto bancario corresponde al Poder Judicial”, sostuvo.

Así, la discusión de la megarreforma continuará en las próximas sesiones de la Comisión de Hacienda del Senado, donde el Ejecutivo deberá presentar nuevos antecedentes financieros y responder las dudas planteadas por parlamentarios respecto del impacto fiscal, las proyecciones de crecimiento y los mecanismos de financiamiento de la iniciativa.

La cruzada por la búsqueda de apoyos en el oficialismo

En paralelo, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, sostuvo durante la jornada una reunión con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en el marco de las gestiones que impulsa el Ejecutivo para asegurar los respaldos necesarios al proyecto de Reconstrucción Nacional en el Senado.

El encuentro marcó el primer acercamiento formal entre ambas partes luego de que el parlamentario manifestara públicamente sus reparos a la iniciativa y anticipara un eventual rechazo, acusando falta de diálogo por parte del Gobierno. Cabe destacar que su voto es considerado clave para las aspiraciones del Ejecutivo, que busca reunir los apoyos necesarios para aprobar la reforma en la Cámara Alta.

Tras la reunión, Kusanovic señaló que la conversación abordó tanto materias relacionadas con el Gobierno como temas específicos de la Región de Magallanes. “Me solicitaron una reunión, yo vine, conversamos de los temas del Gobierno, estamos en conversaciones de los temas de Magallanes”, indicó el senador.

Asimismo, sostuvo que planteó al ministro la necesidad de una mayor consideración hacia los parlamentarios de su sector. “Le pedí consideración hacia los parlamentarios del sector que no habían sido considerados muchas veces en varios temas, así que tenemos una muy buena relación (…) que espero que vaya mejorando en el tiempo”, afirmó.

Respecto del proyecto de Reconstrucción Nacional, el legislador insistió en que el Ejecutivo debe mejorar la manera en que presenta la iniciativa a la ciudadanía y al mundo político. “Se necesita también una manera de vender este proyecto distinta. Yo creo que tiene que tener un gran cuento, un grado de seducción que no lo ha tenido y que tiene que mejorar el Gobierno en cómo vender el proyecto”, sostuvo.

Consultado sobre la petición realizada por Alvarado para respaldar la propuesta, Kusanovic confirmó que el ministro le manifestó su expectativa de contar con su apoyo, aunque evitó comprometer su voto. “Me dijo que esperaba que yo apoyara y yo le dije que mantuviéramos las conversaciones, y vamos mejorando el tema, las relaciones, porque se deterioraron harto las relaciones con los parlamentarios de Magallanes”, señaló.

Las declaraciones del senador representan un cambio de tono respecto de sus críticas formuladas durante las últimas semanas, cuando condicionó su respaldo a gestos concretos del Ejecutivo hacia Magallanes y cuestionó la forma en que se habían conducido las negociaciones políticas con representantes de la región. Sin embargo, tras el encuentro con el ministro del Interior, ambas partes dejaron abierta la posibilidad de continuar el diálogo en busca de un entendimiento.