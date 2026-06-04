Rectora Rosa Devés: "Repudiamos cualquier forma de agresión a los estudiantes"

A propósito de los incidentes ocurridos el pasado miércoles en la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, manifestó su rechazo a cualquier forma de violencia contra los estudiantes.

Según el balance de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, la manifestación reunió alrededor de 4 mil 500 personas y dejó 35 detenidos. Además, se reportaron tres carabineros lesionados y tres civiles con heridas de distinta naturaleza. Por su parte, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), informó que su Brigada de Salud atendió a más de una decena de estudiantes. De ellos, cinco fueron derivados a centros asistenciales de urgencia por heridas de gravedad.

El delegado metropolitano, Germán Codina, afirmó que la joven del rostro ensangrentado —cuya imagen se viralizó en redes sociales— fue “probablemente” herida por una piedra lanzada por otros manifestantes.

Al respecto, la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, declaró que: “repudiamos cualquier forma de agresión a los estudiantes, especialmente en cuanto algunos de los estudiantes que recibieron ese trato eran observadores de una defensoría jurídica, estaban cuidando a otras personas”.

Devés destacó el carácter pacífico de dicha labor. “Son completamente pacíficos, su formación y su trabajo. Dentro de la Defensoría Jurídica el trabajo es de paz y de cuidado. Es verdaderamente preocupante y esperamos que eso no ocurra más”.

Consultada por los avances en la investigación interna, la máxima autoridad de la Casa de Bello señaló que la institución se encuentra recopilando antecedentes. “Como universidad nuestro deber es el resguardo de nuestros estudiantes y la posibilidad de la expresión libre de su ciudadanía”, explicó.

En tanto, en cuanto a la relación de la casa de estudios con la nueva mesa directiva de la FECH, la autoridad apostó por el diálogo y la cohesión interna. “Creo que es fundamental en una universidad, en cualquier tiempo en realidad, la unidad en la comunidad. Y eso implica unidad entre los tres estamentos: estudiantil, académico y el funcionario”, destacó.

Devés, quien tiene una larga trayectoria en la Universidad de Chile, recordó que sus momentos más significativos han estado marcados por la unidad. “No nos vamos a enfrentar con los estudiantes, sino que al contrario, vamos a estar con ellos y ellas”.