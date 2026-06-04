Senadores citan al director del SII por favorecer a plataformas de apuestas

Los senadores de la oposición integrantes de la Comisión de Economía cuestionaron la resolución exenta N°69 del Servicio de Impuestos Internos (SII), que permite a plataformas de apuestas online extranjeras pagar IVA por sus operaciones en el país.

Gastón Saavedra (PS), Ricardo Celis (PPD) y Diego Ibáñez (FA) decidieron citar al director del SII, Jorge Trujillo Puentes, a la comisión con la idea de que explique los fundamentos de la decisión. Además, presentarán un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad de la medida.

Los congresistas dijeron que con esta resolución del SII se intenta avanzar por la vía administrativa hacia la regulación de las plataformas de apuestas online, una materia que está en discusión legislativa.

El senador Gastón Saavedra señaló que “esta resolución del SII viene a legitimar y validar las apuestas en línea de carácter ilícito, sin saber de dónde vienen los recursos que se usan. Lo único que permite esto es darle facilidades a la ludopatía y al endeudamiento, saltándose al Congreso y al debate democrático y permitiendo que Chile se convierta en un garito”, dijo.

Su colega, Ricardo Celis, añadió que “el SII ‘se ha pasado tres pueblos’ autorizando a las empresas de juegos online, que en este momento no son legales como lo han expresado varias instituciones en Chile. Sin embargo, el SII las ha autorizado, pasando por encima del Congreso y evadiendo algunos aspectos legales. Me parece que ese es un acto nulo incluso desde el punto de vista jurídico“, afirmó.

Por su parte, el senador Diego Ibáñez sostuvo que “el SII está asumiendo una facultad que no le corresponde con una resolución que busca legalizar por debajo de la alfombra, utilizando una vía administrativa, a un negocio que hoy es ilegal y justamente estamos tratando de regular en el Senado. A las plataformas de apuestas online nadie la fiscaliza. Su regularización se está definiendo en el Congreso, no en un servicio del Ministerio de Hacienda. Legalizar de forma administrativa un negocio irregular es ceder al lobby de las casas de apuestas online”, indicó.

Según los parlamentarios, esta determinación genera efectos regulatorios sobre una actividad que no cuenta con un marco legal aprobado por el Congreso, validando en la práctica a operadores que mantienen una situación jurídica controvertida y generando una evidente asimetría respecto de los actores autorizados por la ley.

Asimismo, advirtieron que lo anunciado por el SII no contempla mecanismos efectivos de fiscalización, bloqueo o prevención del lavado de activos, y que el director del SII carece de facultades para establecer un régimen especial para una actividad cuya regulación corresponde definir al Poder Legislativo.