Son derechos y no beneficios. La peligrosa lógica del Registro de Vándalos

Esta mañana, en su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast anunció el ingreso de un proyecto de ley que creará el Registro de Vándalos e Incivilidades, una medida que contempla que quienes cometan “incivilidades” perderán beneficios sociales como la gratuidad en educación y la Pensión Garantizada Universal. La frase que sintetiza la filosofía del proyecto no admite ambigüedades: “Nadie que queme un bus, nadie que destruya lo público merece tener gratuidad en la educación. Nadie que destruya lo público merece tener una Pensión Garantizada Universal”.

Habría que detenerse en ese verbo: merecer. Porque ahí está el núcleo del problema, y también su mayor peligro.

Los derechos sociales —la educación, la pensión, la vivienda— no son premios al buen comportamiento. No son recompensas que el Estado otorga a quienes se portan bien ni privilegios que se ganan con una hoja de vida moral impecable. Son derechos. Y lo que define a un derecho, precisamente, es su carácter incondicional: existe independientemente de los méritos, virtudes o conductas de quien lo porta. En el momento en que un derecho puede ser suspendido como castigo, deja de ser un derecho y se convierte en un beneficio discrecional, en una concesión del poder.

Esta distinción no es semántica. Es el fundamento sobre el que descansa toda la arquitectura moderna de los derechos humanos. La Declaración Universal de 1948 no dice que los derechos corresponden a quienes los merezcan. Dice que corresponden a toda persona “sin distinción alguna”. La universalidad no es un adorno retórico: es la garantía de que nadie queda excluido del piso mínimo de dignidad que una sociedad se compromete a asegurar.

La propuesta también considera tipificar como “incivilidades” conductas que actualmente no constituyen delitos, como daños a infraestructura pública, rayados en museos o grafitis en propiedades privadas sin autorización. Esto amplía aún más la preocupación. No estamos hablando solo de sancionar delitos graves, sino de crear una categoría nueva —la “incivilidad”— cuyo perímetro queda en manos del Ejecutivo, y cuyas consecuencias podrían dejar a una persona sin pensión o sin educación financiada por el Estado. La vaguedad de los criterios es, en sí misma, una amenaza al principio de legalidad.

Se dirá, en defensa de la medida, que quien daña el bien público no puede pretender beneficiarse de él. El argumento tiene una cierta lógica intuitiva, la misma lógica que durante siglos justificó que se negara la ciudadanía a quienes no pagaban impuestos, que se condicionara el voto a la propiedad, o que se negara la atención médica a quienes “no la merecían”. Es una lógica que siempre ha funcionado del mismo modo: identificar a un grupo considerado indigno y excluirlo. Y siempre ha golpeado con más fuerza a los sectores más vulnerables, a quienes tienen menos recursos para litigar su exclusión, para apelar, para defenderse.

Existe, además, un problema de proporcionalidad elemental. El sistema penal ya contempla sanciones para quienes cometan delitos: multas, privación de libertad, reparación del daño. Añadir la pérdida de derechos sociales sobre esas penas no es “hacer que los actos tengan consecuencias”, como argumenta el Gobierno. Es castigar dos veces, y la segunda vez con una herramienta que, a diferencia de la multa o la cárcel, no tiene plazo ni término claro, porque la exclusión de beneficios puede tener efectos permanentes sobre trayectorias de vida.

La pregunta que debería hacerse una sociedad no es si ciertos/as ciudadanos y ciudadanas merecen sus derechos. Es si está dispuesta a aceptar que el Estado tenga la facultad de retirarlos. Porque esa facultad, una vez instalada, raramente permanece acotada. Los registros, las listas, los criterios de exclusión: la historia demuestra que estas herramientas tienen una notable tendencia a crecer.

Se puede y se debe sancionar la destrucción del patrimonio, la violencia en las calles, el daño a lo común. El debate legítimo es ese, y hay herramientas jurídicas para librarlo sin tocar los derechos sociales. Pero cuando la respuesta a la incivilidad es crear una categoría de ciudadanos/as de segunda clase — que deben ser disciplinados/as, con derechos suspendidos, inscritos en un registro, marcados por el Estado—, el remedio empieza a parecerse demasiado a la enfermedad.

Los derechos no se merecen. Se tienen. Y esa diferencia lo es todo.