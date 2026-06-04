Tras dos años sin representación diplomática: Kast designa a Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile en Israel

El Presidente José Antonio Kast designó como embajadores de Chile a Gabriel Zaliasnik, en Israel; Ricardo Hernández, en Ecuador; Hernán Bascuñán, en Países Bajos y James Sinclair, en Santa Sede. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado oficial la tarde de este jueves. Desde el Gobierno confirmaron que todos ellos ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

Cabe mencionar que previo a la designación oficial, el nombre de Gabriel Zaliasnik —quien fue presidente de la comunidad judía en Chile— ya había generado críticas entre la comunidad palestina en nuestro país, pues apuntaban a que su apoyo público a Israel podía comprometer la defensa de los intereses del Estado chileno.

En su comunicado oficial, el gobierno presenta a Zaliasnik como abogado de la Universidad de Chile y magíster en Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. También figura como socio fundador del estudio de abogados Albagli Zaliasnik (1991), donde lidera el área de litigios. Es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, fue coordinador de la Comisión de Reforma al Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia de Chile y ejerce como consejero del Colegio de Abogados.

Con su nombramiento, Chile vuelve a tener embajador en Tel Aviv luego de que el presidente Gabriel Boric retirara a Gabriel Carvajal en 2024.

Por su parte, Ricardo Hernández es administrador público y politólogo de la Universidad de Chile. Egresó de la Academia Diplomática Andrés Bello y posee un magíster en Economía de la Universidad Javeriana de Colombia. Al momento de su designación, ejercía como jefe de la División de Integración Regional Multilateral. Fue embajador en Colombia e Irlanda, y realizó labores en las embajadas de Chile en Argentina, México y Perú, además de en la Misión ante Naciones Unidas.

Hernán Bascuñán es abogado de la Universidad de Chile y graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello. Al momento de su designación, ejercía como director de la Academia Diplomática Andrés Bello. También se desempeñó como subdirector de Planificación Estratégica de la Cancillería y fue embajador en Suecia, Letonia y República Checa.

En tanto, James Sinclair es graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello. Posee estudios en Administración de la Universidad de Chile y en Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano, Argentina. Fue director general de Ceremonial y Protocolo en el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera y embajador de Chile en Singapur.