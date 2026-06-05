Atenciones de urgencia por causa respiratoria escalan al 32% y registran su mayor nivel en lo que va año

Las atenciones de urgencia por causa respiratoria alcanzaron su cifra más alta en lo que va del año. El Ministerio de Salud informó que durante la semana epidemiológica 21, entre el 24 y el 30 de mayo, las atenciones de urgencia por causa respiratoria alcanzaron al 32,2%, un 0,4% superior respecto de la semana anterior (31,8%).

El virus predominante es el Rinovirus, con el 35,8% de los casos detectados, aunque se reportó en una proporción inferior a la registrada la semana anterior (40,8%). Le sigue la Influenza A, que es el segundo virus más detectado, con un 26,8% del total de casos, similar a lo registrado la semana anterior (27,6%).

Luego está la Influenza B, que representa el 10,2%, cifra superior a la semana anterior (7,2%) y, además, inusual para esta altura del año, ya que, en general, tiende a predominar durante el segundo semestre.

Respecto al avance del proceso de vacunación, las autoridades informaron que la cobertura contra la influenza alcanza un 72,1%. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 90%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años (58,2%), embarazadas (61,2%) y personas de 60 años y más (57,9%), presentan un menor avance.

La autoridad sanitaria puso énfasis en este último grupo de la población, ya que existen alrededor de 1.700.000 personas de 60 años y más que no se han vacunado.

Sobre la ocupación en los servicios de salud, al 3 de junio, la red integrada cuenta con 744 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 67,3%. El 23,8% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias. En el caso de los adultos, se dispone de 4.388 camas críticas habilitadas, con una ocupación del 92,9%. El 9,6% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.