Cobro de IVA a casinos online llega a Contraloría: “Falta que le cobren al Tren de Aragua”

La decisión del Servicio de Impuestos Internos de habilitar el pago de IVA por parte de casinos online abrió un nuevo franco político entre el Gobierno y el Congreso. Mientras el Ejecutivo defendió las facultades del organismo, diputados acudieron a la Contraloría General de la República para impugnar la medida y advirtieron que las plataformas siguen siendo ilegales en Chile.

Luego del anuncio del SII, el Gobierno salió a respaldar la resolución. El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo que el servicio actuó dentro de sus atribuciones y descartó que exista una legalización encubierta de la industria. “La legalización de una actividad, como en este caso las apuestas en línea, la define una ley de la República y esa ley se tramita en el Congreso”, afirmó.

El secretario de Estado agregó que “es una resolución que está dentro de las facultades propias de un organismo autónomo” y remarcó que “si aplican esas facultades es porque tienen los fundamentos suficientes y necesarios para hacerlo”.

Una línea similar planteó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien defendió el rol del organismo tributario: “Es su deber recaudar los hechos que están gravados, sin pronunciarse respecto de si eso es o no legal, porque eso corresponde a otra instancia donde ustedes saben que hay un proyecto que se está discutiendo”.

Sin embargo, las explicaciones no convencieron a parte importante del Congreso. El diputado Jaime Mulet, presidente de la Comisión de Constitución, presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que revise la actuación del SII y cuestionó que se pretenda cobrar impuestos a una actividad que, según recordó, ha sido considerada ilegal por la Corte Suprema.

“Estamos solicitando un pronunciamiento de la Contralora por esta insólita acción del Servicio de Impuestos Internos que le está cobrando IVA a negocios ilegales en nuestro país. Falta que le cobren IVA al Tren de Aragua si se sigue esa lógica”, afirmó.

El parlamentario sostuvo que existe una diferencia sustancial entre las plataformas de apuestas y otras actividades que operaron durante años sin regulación específica. “Las aplicaciones de transporte no estaban reguladas, pero tampoco estaban prohibidas. Las apuestas online sí están expresamente prohibidas y cualquier autorización requiere una ley”, indicó.

Los diputados de oposición Luis Cuello (PC), Boris Barrera (PC) y Juan Santana (PS) también llegaron ante la Contraloría donde ingresaron un requerimiento para impugnar la resolución del SII, argumentando que podría interpretarse como un reconocimiento administrativo de una actividad que sigue sin autorización legal.

Cuello sostuvo que la medida contradice criterios previos del propio servicio. “El ministro de Hacienda no puede avalar una decisión que, en la práctica, otorga patente de corso a una industria oscura e ilegal. El propio Servicio de Impuestos Internos había sostenido anteriormente que no correspondía registrar como contribuyentes a actividades declaradas ilegales”, afirmó.

El diputado Boris Barrera, en tanto, vinculó la resolución con la discusión económica impulsada por el Ejecutivo: “Permitir que el Servicio de Impuestos Internos reconozca de manera administrativa a los casinos online es extremadamente peligroso. Hay antecedentes de que ni siquiera se conoce quiénes están detrás de muchas de estas plataformas, porque operan desde paraísos fiscales y fuera de Chile”.

En la misma línea, el diputado Juan Santana (PS) sostuvo que existe una contradicción entre la actuación de distintos organismos públicos frente a las plataformas de apuestas en línea.

“Estamos solicitando a la Contraloría su pronunciamiento sobre la legalidad de la resolución con que el Servicio de Impuestos Internos abrió un registro para que las plataformas de apuestas en línea paguen IVA en nuestro país”, subrayó.

Santana aseveró que el problema de fondo es “que estamos hablando de una actividad que la propia Corte Suprema ya calificó como ilícita, ordenando incluso su bloqueo”.