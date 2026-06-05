Eliminación de contribuciones: el dilema que mantiene en tensión la relación del Gobierno con los alcaldes

Este viernes, en la ciudad de La Serena, tuvo lugar la última jornada del Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcadesas, instancia marcada por los reparos de los ediles frente al proyecto de Reconstrucción Nacional de Gobierno.

Ayer jueves, participaron en la cita los ministros de Vivienda, Iván Poduje; el ministro de la Segpres, José García Ruminot, y el Presidente José Antonio Kast, quien en un controvertido episodio, fue abucheado por los alcaldes de Puente Alto, Matías Toledo, y de Tierra Amarilla, Cristobal Zuñiga.

Los gritos de los jefes comunales estaban directamente relacionados con sus críticas a la denominada megarreforma, en específico a la norma que elimina las contribuciones para los mayores de 65 años y que podría terminar afectando los recursos que reciben los municipios.

Consultado sobre las diferencias con los alcaldes, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que esa relación “es cordial” y que desde el Ejecutivo “tenemos la tranquilidad y la convicción de que el Presidente siempre ha tenido las puertas abiertas para hablar con todos los alcaldes”.

“El Presidente se ha reunido en dos oportunidades con un centenar de alcaldes de distintas sensibilidades políticas en el Palacio de La Moneda, en reuniones que han sido largas, extensas, muy francas y muy abiertas. En ese sentido, la conversación con el mundo municipal en todos los temas de Gobierno ha sido permanente”, sostuvo.

Antes de Pavez, quien se refirió al vínculo con los ediles fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien afirmó que existen conversaciones con ellos, que se ha abierto una mesa técnica y que este viernes debería llegarle al Gobierno una propuesta desde el municipalismo.

Requerido sobre el tema que más preocupa a los alcaldes, el jefe de la billetera fiscal aseveró que el Fondo Común Municipal no se verá afectado y reiteró su postura de que quienes serán más perjudicados, serán una decena de comunas “más pudientes”.

“El Fondo Común Municipal no se va a tocar. Va a ser preservado en los mismos términos que está hoy día y reajustado cada año de acuerdo al IPC. No va haber que ir a pelearlo en cada Ley de Presupuesto. A los alcaldes eso los ha dejado tranquilos, pero hay comunas que son más pudientes, que les preocupa un poco la pérdida de ingresos. Con ellos hemos hablado de modo individual también y espero que lleguemos a buen puerto”, dijo.

El planteamiento de Quiroz respecto a que la eliminación de las contribuciones sólo afectará a las 12 comunes más ricas, generó la molestia de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín. En conversación con Radio Pauta, la jefa comunal pidió al ministro de Hacienda “moderar el lenguaje”, “porque al andar tratando de comunas ricas a comunas en que efectivamente hay mayor generación de ingresos (…) está cayendo en la misma caricatura que nosotros le criticábamos a la izquierda”.

San Martín además cuestionó una idea que se está tratando de instalar: “No sé si por parte del Gobierno, pero sí por ciertas personas que he leído en los medios, de que casi que los alcaldes quisiéramos ser Tío Rico McPato para nadar en una piscina de plata”.

Por su parte, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, remarcó que pese a las diferencias políticas entre los jefes y jefas comunales, entre ellos sí hay un consenso respecto a la eliminación de contribuciones.

Manouchehri señaló que hace falta que el Gobierno tome en cuenta su posición y que se vaya más allá de solo escucharlos, como ocurrió hace un par de semanas cuando los alcaldes y alcaldesas de oposición se reunieron con el Presidente Kast. “Nosotros fuimos, nos paramos frente al Presidente, le dijimos ‘Presidente, nosotros queremos como municipio, como alcaldes de Chile, que se saque la urgencia de este proyecto de ley’. Nos dijo que no y ahí terminó todo”, acusó.

Así, el jefe comunal de Coquimbo aseveró que las críticas de sus pares son fundadas, porque si bien el Mandatario ha escuchado a los alcaldes, distintos es “que tenga la capacidad para poder estudiar lo que están planteando los municipios”.