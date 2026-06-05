Empate técnico y alta polarización: las claves de la segunda vuelta en Perú

En esta segunda vuelta no solo se enfrentan dos candidatos, sino que dos proyectos completamente opuestos, un reflejo de la fractura política y social que arrastra el país, desde hace por lo menos una década.

Los cierres de campaña

Por un lado, la candidata derechista de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, busca alcanzar la presidencia en su cuarto intento. Mientras el candidato de izquierda de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, logró avanzar tras un proceso electoral largo, marcado por impugnaciones y un conteo que se extendió por 35 días.

Sánchez consiguió imponerse por apenas 21 mil votos sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga, y se quedó con el segundo lugar en una definición estrechísima. Este resultado no sorprendió tanto por la diferencia, sino porque volvió a evidenciar el alto nivel de fragmentación del sistema político peruano , que se expresa en cada proceso electoral.

Durante la jornada de cierre de campaña, ambos candidatos buscaron consolidar apoyos clave. Keiko Fujimori encabezó su acto en el distrito de Ate, en las afueras de Lima, donde reivindicó el legado de su padre, el exdictador Alberto Fujimori, y aseguró que gobernará bajo una lógica similar. También hizo un llamado a la unidad nacional, en un intento por ampliar su base de apoyo en un escenario que exige sumar más allá de su electorado tradicional.

La candidata de Fuerza Popular también destacó los respaldos internacionales que recibió en los últimos días. Entre ellos, el apoyo de un grupo de expresidentes iberoamericanos de derecha y centroderecha, el Grupo Libertad y Democracia, donde figura el expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

A esto se suma el respaldo interno del propio Rafael López Aliaga, quien tras quedar fuera del balotaje llamó de forma explícita a votar por Fujimori, señalando que es “la única opción democrática”.

En cuanto a sus propuestas, Fujimori plantea una agenda enfocada en la reactivación económica, el fortalecimiento del sistema de salud, reformas en educación y apoyo al sector agrícola. Sin embargo, una de sus promesas más llamativas no tiene que ver con políticas públicas, sino con estabilidad institucional. Aseguró que, de ganar, cumplirá el mandato constitucional de cinco años, algo que en Perú no ocurre hace una década y 8 mandatos interrumpidos.

Pese a ese compromiso, Fujimori generó controversia al evitar responder con claridad si reconocerá los resultados en caso de perder. Esta ambigüedad reactivó los temores sobre un posible desconocimiento del resultado electoral, en un país donde las acusaciones de fraude ya son costumbre, debilitado aún más la confianza en las instituciones.

Por su parte, Roberto Sánchez cerró su campaña en el centro de Lima, con un discurso que puso el foco en la recuperación de la democracia y en la continuidad del proyecto político que impulsó el expresidente Pedro Castillo. Sánchez no solo reivindicó su figura en varias ocasiones, sino que además anunció que, de llegar al poder, otorgará un indulto a Castillo, quien permanece en prisión desde diciembre de 2022 tras su fallido intento de golpe de Estado.

El candidato de Juntos por el Perú también elevó el tono contra su rival. Calificó a Keiko Fujimori como la “señora del caos” y responsabilizó a su sector político por la inestabilidad que ha marcado al Ejecutivo en los últimos años. Al mismo tiempo, intentó consolidar su base de apoyo en sectores populares, donde mantiene mayor adhesión, especialmente entre maestros, agricultores y jóvenes.

Sánchez además recibió el respaldo de varios excandidatos que quedaron fuera en la primera vuelta, lo que le permitió ampliar su coalición en esta etapa decisiva. A diferencia de Fujimori, fue categórico al señalar que respetará los resultados electorales, sin importar el desenlace. Desde esa posición, criticó a su contendora por mantener una postura ambigua frente a la posibilidad de fraude, y advirtió que ese tipo de mensajes solo contribuye a generar más inestabilidad.

En el plano programático, Sánchez propone una serie de medidas orientadas a enfrentar la desigualdad y el alto costo de la vida. Entre ellas, el aumento del salario mínimo, la creación de pensiones para mujeres jefas de hogar y el fortalecimiento de políticas sociales dirigidas a sectores vulnerables. También plantea revisar normativas del congreso que, a su juicio, favorecen la impunidad, en un intento por reequilibrar la relación entre poderes del Estado.

Empate técnico: un país dividido en dos

A pocos días de la elección, las encuestas muestran un escenario completamente abierto. Un sondeo reciente de Ipsos sitúa a Sánchez con un 43,8% de intención de voto, frente a un 43,2% de Fujimori. La diferencia de apenas seis décimas se encuentra dentro del margen de error, lo que en la práctica no define nada.

Sin embargo, el dato más relevante no está en la diferencia entre ambos candidatos, sino en el alto porcentaje de votos blancos, nulos e indecisos. Este grupo podría definir la elección. Se estima que representa entre un 13% y un 15% del electorado, con una presencia importante de votantes jóvenes que no se sienten representados por ninguna de las dos opciones.

Este nivel de indecisión refleja un fenómeno más profundo. En Perú, una parte importante del electorado ya no vota por convicción, sino por rechazo. La política se ha estructurado en torno a la idea de negar al otro, no se vota por apoyar a un candidato o partido, sino para evitar que el otro gane, donde el antifujimorismo y el antiizquierdismo ordenan el comportamiento electoral. Ejemplo de esto, es la enorme fragmentación en la que quedó el congreso nuevamente.

En ese contexto, los partidos han perdido capacidad de representación y funcionan más como plataformas electorales que como proyectos políticos de largo plazo.

La representación de la división política y social del país tiene un marcado reflejo geográfico. Mientras el voto urbano, especialmente en Lima, se inclina con mayor claridad hacia Fujimori, el mundo rural muestra una preferencia más marcada por Sánchez. Esta brecha refleja desigualdades históricas que el sistema político no ha sabido lograr resolver en más de una década y que reaparecen en cada elección.

El próximo gobierno deberá enfrentar no solo un país profundamente dividido, sino también un escenario institucional complejo. Aunque Perú retornó al sistema bicameral en el congreso con la intención de dar mayor estabilidad y evitar el desfile de destituciones, el legislativo sigue fragmentado en múltiples fuerzas políticas. Ninguno de los candidatos contará con mayoría propia, lo que obligará a construir alianzas frágiles y negociaciones permanentes.

En ese contexto, más allá de quién gane, el gran desafío será recuperar la gobernabilidad en un país que vive una década de crisis casi ininterrumpida. La elección de este domingo no solo definirá un nuevo presidente, sino también marcará el rumbo de un sistema político que busca, sin mucho éxito hasta ahora, salir de su ciclo de inestabilidad.