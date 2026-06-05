Levantamiento del secreto bancario: Quiroz adelanta proyecto del Gobierno sobre la materia

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sorprendió al anunciar que el Gobierno prepara un proyecto relacionado con el secreto bancario.

El debate sobre la materia se reactivó a propósito de dos hechos: por un lado, el desbaratamiento de una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua, a través de la llamada “Operación Tokio”; y por otro, la discusión en el Senado del proyecto de Subsistema de Inteligencia Económica, que precisamente, incluye una norma sobre levantamiento del secreto bancario.

Hasta el momento, la posición del Gobierno era que ya existen mecanismos suficientes y que el secreto puede ser levantado a través de una autorización judicial.

En esa línea, Quiroz indicó que “hemos sido enfáticos en que nos parece que la investigación o apertura de cuentas siempre depende del Poder Judicial y no de una decisión administrativa”, pero que “sin perjuicio de ello, les quiero adelantar que este tema nos interesa especialmente en Hacienda”

“En ese sentido, he iniciado un trabajo que comenzamos hace poco y del cual irán conociendo detalles más adelante, posiblemente a través de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda“, sostuvo.

De todas formas, Quiroz precisó que la propuesta aún debe ser conversada con los demás ministerios y que se mantendrá “siempre en la línea de respetar el principio de que (el levantamiento del secreto bancario) dependa de la corte y del Poder Judicial. Siempre con una orden judicial”, subrayó.