Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de Junio de 2026


"Lleno de ratas y no es metáfora": Jardín de Ñuñoa lleva 22 días cerrado por presencia de roedores

Apoderados del Jardín y Sala Cuna Manzanilla denunciaron una persistente presencia de ratones en la cocina del establecimiento, situación que ha mantenido suspendidas las actividades y afecta a cerca de 100 infantes.

Apoderados del Jardín y Sala Cuna Manzanilla denunciaron una persistente presencia de ratones en la cocina del establecimiento, situación que ha mantenido suspendidas las actividades y afecta a cerca de 100 infantes.

EducaciónNacional

Este viernes 5 de junio se cumplen tres semanas desde que se detectó la presencia de ratones al interior del Jardín Infantil y Sala Cuna Manzanilla, ubicado en Ñuñoa. Apoderados protestaron por la nula acción de autoridades, mientras que en el interior del recinto se desarrollaba una reunión entre funcionarios del jardín y la directora de Educación de la Corporación Municipal de la Ñuñoa.

La comunidad de apoderados acusó que los roedores han sido detectados de manera reiterada en la cocina del recinto, pese a las labores de sanitización y fumigación realizadas durante las últimas semanas. El cierre, que suma 22 días, afecta cerca de un centenar de lactantes y párvulos, además de a sus familias, quienes enfrentan dificultades para compatibilizar el cuidado de los niños con sus jornadas laborales.

La mañana de este viernes, apoderados se manifestaron a las afueras del establecimiento para exigir respuestas concretas tanto a la Municipalidad de Ñuñoa y a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Según señalaron, la reapertura solo debe concretarse una vez que existan garantías sanitarias que resguarden la salud de los infantes y trabajadores.

Carteles de protesta fuera del Jardín y Sala Cuna Manzanilla, Foto: apoderada del jardín Manzanilla.

SLEP: el trasfondo político del caso Manzanilla

La última vez que la Municipalidad de Ñuñoa se refirió al tema fue el pasado 3 de junio en la sesión número 16 del Consejo Municipal, donde el alcalde Sebastián Sichel abordó la infesta de ratones de manera general: “Hay una plaga a nivel metropolitano por la falta de lluvia y la sequía. En los colegios hicimos una intervención bien profunda con el cierre de las cocinas”.

El edil aseguró que el municipio ha reforzado medidas preventivas, como el cierre y sellado de cocinas, pero advirtió que existen focos de infestación en terrenos privados donde la intervención municipal enfrenta restricciones legales y administrativas.

Cabe mencionar que el Jardín y Sala Cuna Manzanilla es parte de la administración municipal y forma parte de los establecimientos que deberían ser traspasados a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), proceso al que Sichel se ha opuesto públicamente en diversas ocasiones y ha encabezado las críticas a su funcionamiento.

Alcalde de la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sichel, Foto: Yankovic/Aton Chile.

El cierre y las redes de apoyo

Las familias afectadas advirtieron que la prolongada suspensión de actividades ha tenido consecuencias significativas, especialmente para quienes no cuentan con redes de apoyo para el cuidado diario de sus hijos. Algunos apoderados han recurrido a pagarle a vecinas para que les cuiden a sus hijos y existe un serio temor al despido.

Wendy Montes, apoderada del Jardín Manzanilla y madre de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA), relató que el cierre del establecimiento ha significado extensos traslados diarios, gastos imprevistos en cuidados y dificultades para compatibilizar la crianza con su trabajo. “Ha significado un desgaste físico y emocional, esto implica un gasto extra que no estaba contemplado en mi presupuesto“, señaló.

Carteles de protesta fuera del Jardín y Sala Cuna Manzanilla, Foto: apoderada del Jardín Manzanilla.

Hay muchas madres y padres que no cuentan con redes de apoyo para el cuidado de sus hijos y que deben pagar por soluciones temporales, muchas veces con presupuestos muy limitados”, comentó Wendy.

La también apoderada Jocelyn Cáceres aseguró que el cierre prolongado del recinto “es complicado, porque tengo que andar pidiendo permiso a los jefes y no siempre ponen buena cara. Además, estoy perdiendo todos mis días de vacaciones porque no tengo donde dejar a mi hija“.

Hasta ahora, los apoderados aseguran que continúan a la espera de respuestas concretas respecto de los plazos y acciones que permitirán retomar las actividades en el recinto.

Carteles de protesta fuera del Jardín y Sala Cuna Manzanilla, Foto: apoderada del Jardín Manzanilla.

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