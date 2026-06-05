Ministro Rabat evita descartar indultos a violadores de niños y DDHH: "Dependerá de las circunstancias del caso"

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió a los eventuales indultos presidenciales que realizaría el Presidente José Antonio Kast. Al respecto, aseguró que, más allá de la gravedad del delito, cada solicitud se revisa en función de las “circunstancias particulares” de cada caso, incluyendo posibles beneficios para condenados por violación a menores o violaciones a derechos humanos.

La mañana de este viernes el secretario de Estado fue consultado por sus declaraciones ante CNN la noche anterior, donde se refirió a la posibilidad de indultar a reos condenados por violación a menores. Rabat pidió revisar con cuidado sus dichos y declaró: “Mire, la respuesta es exactamente la misma que ha dado siempre. Cada solicitud de indulto se analiza en su mérito. Lo que usted me está preguntando no fue lo que contesté anoche en una entrevista a CNN. Yo pido que la revisen con cuidado. Cada solicitud de indulto se va a responder en su mérito. Eso es todo”.

Frente a la insistencia sobre si considera que la violación a menores es un delito grave, Rabat reconoció: “No cabe ninguna duda que una violación a menores es un delito grave. Una solicitud de indulto se responde en su mérito conforme a los antecedentes que arroja el expediente”.

¿Qué dijo Rabat en CNN?

En diálogo con CNN Chile, el secretario de Estado expuso que el indulto es una facultad del Presidente de la República, quien puede dictarlo personalmente o por orden suya a través del ministro de Justicia.

En cuanto a si existen delitos que nunca debieran ser indultados, respondió: “Las circunstancias del caso van a permitir responder aquello, porque a veces no se trata solamente del delito propiamente tal. Mediante el indulto usted no revisa una sentencia judicial, puesto que eso lo prohíbe la Constitución, sino que más bien analiza las circunstancias particulares y el mérito de los antecedentes que están en el expediente respectivo”.

Consultado específicamente sobre la posibilidad de indultar a violadores de derechos humanos, Rabat afirmó: “Va a depender de las circunstancias del caso, sobre todo de las que van a rodear a la persona que solicite el indulto y al mérito de los antecedentes que se agreguen al respectivo expediente”.

Y respecto a indultar a un violador de niños, el ministro sostuvo: “De nuevo, van a depender mucho las circunstancias en que la persona esté en el momento. Per se es un delito muy grave, pero si las circunstancias del expediente le arrojan un determinado antecedente que a usted le permita pensar distinto, bueno, deberá ponderarlo debidamente”.

Rabat explicó que, al ser una gracia presidencial, el indulto debe ser fundado necesariamente en las circunstancias del caso, y que los antecedentes para evaluarlo pueden incluir informes de Gendarmería, temas de salud, la búsqueda de paz social o evitar un conflicto social.

AFEP: “Un atentado contra los derechos humanos”