Ministro Rabat evita descartar indultos a violadores de niños y DDHH: "Dependerá de las circunstancias del caso"

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió a los eventuales indultos presidenciales que realizaría el Presidente José Antonio Kast. Al respecto, aseguró que, más allá de la gravedad del delito, cada solicitud se revisa en función de las “circunstancias particulares” de cada caso, incluyendo posibles beneficios para condenados por violación a menores o violaciones a derechos humanos.
La mañana de este viernes el secretario de Estado fue consultado por sus declaraciones ante CNN la noche anterior, donde se refirió a la posibilidad de indultar a reos condenados por violación a menores. Rabat pidió revisar con cuidado sus dichos y declaró: “Mire, la respuesta es exactamente la misma que ha dado siempre. Cada solicitud de indulto se analiza en su mérito. Lo que usted me está preguntando no fue lo que contesté anoche en una entrevista a CNN. Yo pido que la revisen con cuidado. Cada solicitud de indulto se va a responder en su mérito. Eso es todo”.
Frente a la insistencia sobre si considera que la violación a menores es un delito grave, Rabat reconoció: “No cabe ninguna duda que una violación a menores es un delito grave. Una solicitud de indulto se responde en su mérito conforme a los antecedentes que arroja el expediente”.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. Foto:
Sebastián Cisternas/Aton Chile.
¿Qué dijo Rabat en CNN?
En diálogo con CNN Chile, el secretario de Estado expuso que el indulto es una facultad del Presidente de la República, quien puede dictarlo personalmente o por orden suya a través del ministro de Justicia.
En cuanto a si existen delitos que nunca debieran ser indultados, respondió: “Las circunstancias del caso van a permitir responder aquello, porque a veces no se trata solamente del delito propiamente tal. Mediante el indulto usted no revisa una sentencia judicial, puesto que eso lo prohíbe la Constitución, sino que más bien analiza las circunstancias particulares y el mérito de los antecedentes que están en el expediente respectivo”.
Consultado específicamente sobre la posibilidad de indultar a violadores de derechos humanos, Rabat afirmó: “Va a depender de las circunstancias del caso, sobre todo de las que van a rodear a la persona que solicite el indulto y al mérito de los antecedentes que se agreguen al respectivo expediente”.
Y respecto a indultar a un violador de niños, el ministro sostuvo: “De nuevo, van a depender mucho las circunstancias en que la persona esté en el momento. Per se es un delito muy grave, pero si las circunstancias del expediente le arrojan un determinado antecedente que a usted le permita pensar distinto, bueno, deberá ponderarlo debidamente”.
Rabat explicó que, al ser una gracia presidencial, el indulto debe ser fundado necesariamente en las circunstancias del caso, y que los antecedentes para evaluarlo pueden incluir informes de Gendarmería, temas de salud, la búsqueda de paz social o evitar un conflicto social.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, junto al subsecretario de Justicia, Luis Silva. Foto: Aton.
AFEP: “Un atentado contra los derechos humanos”
En conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, sostuvo que los dichos “revisten una gravedad muy importante”. La dirigenta diferenció a los gobiernos pasados del actual, al que definió como “un gobierno de ultraderecha, donde los valores humanos no son muy relevantes”.
Lira sostuvo que las declaraciones del “ministro de justicia y derechos humanos, como lo dice el título” realmente son “repudiables”, pues “son opiniones que las pueden hacer realidad”. “Este es el riesgo más preocupante que hemos tenido durante estos más de 30 años, porque hay un atentado hacia los derechos humanos. No importa si es mujer, si es niño, si adolescente, hombre”, dijo.
Además, la activista criticó que el debate debería centrarse en la prevención y no en castigos. “Lo que tienen que hacer en vez de preocuparse de eso, es preocuparse de qué es lo que necesitan nuestros jóvenes hoy día. En vez de crear leyes castigadoras, vean la forma de prevención, de cuidado”, planteó.
Lira cuestionó el rol de la comunidad internacional: “Ahí debiera la ONU recurrir a esto que es la protección hacia nuestros adolescentes, porque ellos (la ultraderecha chilena) no reclamaron el genocidio en Palestina, donde tantos niños, guaguas y adolescentes fueron asesinados. No levantaron la voz”.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.
Diego Schalper (RN): “Los indultos debiesen circunscribirse a razones de salud”
Frente a las declaraciones del ministro Rabat, el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper, criticó que la discusión sobre los indultos presidenciales “se ha ido a un lado distinto de donde tiene que estar”.
“Los indultos son una atribución presidencial para circunstancias extraordinarias que normalmente, en mi modesta opinión, debiesen circunscribirse a razones de salud“, subrayó el parlamentario, quien sostuvo que tales razones se justifican cuando “una persona que no tiene conciencia de dónde está, está intemperante o no tiene ninguna noción del tiempo, del espacio”.
El jefe de bancada de RN destacó que el objetivo de las penas privativas de libertad son, por un lado, “sancionar una conducta contraria al ordenamiento jurídico y también tender a la reparación y a la reinserción”.
En esa línea, declaró: “Una persona que no tiene conciencia donde está, no cumple ninguno de los tres fines. Por lo tanto, lo que sugiero, y en eso estamos trabajando, es que el indulto sea lo más lo más acotado posible, y misma opinión para situaciones humanitarias y de salud”.