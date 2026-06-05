Nueva mesa de la FECh asume con llamado a defender derechos estudiantiles

Con el respaldo de la elección estudiantil más participativa de los últimos 15 años, la nueva mesa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) asumió oficialmente sus funciones este jueves en el Salón de Honor de la Casa Central. Encabezada por la estudiante de Ingeniería Civil Hidráulica, Laura Mlynarz, la directiva comprometió su labor al servicio de la comunidad estudiantil y el respeto a los estatutos que rigen a la organización.

La ceremonia reunió a representantes de los distintos estamentos de la Universidad, entre ellos la rectora Rosa Devés, la rectora electa Alejandra Mizala, vicerrectores, decanos, vicedecanos, dirigentes estudiantiles y funcionarios. La nueva directiva fue electa en un proceso que convocó a más de 18 mil estudiantes, equivalente al 49,1% del padrón electoral, una cifra inédita en la última década.

“Este es un día luminoso para la Universidad de Chile. En su historia republicana, la U. de Chile ha sido fuente y motor para el ejercicio de la participación democrática estudiantil. Sus organizaciones representativas, y en particular la FECh, son reconocidas institucional y nacionalmente como espacios legítimos para la formación de liderazgos y expresión articulada de demandas sociales. A través de ella, generaciones de estudiantes han contribuido al debate público, al desarrollo de una ciudadanía crítica y al fortalecimiento del compromiso cívico, en coherencia con la vocación pública y el papel de la Universidad de Chile en la construcción de la vida democrática de este país”, señaló la rectora Rosa Déves.

La autoridad universitaria añadio que “la presidenta y la directiva FECh cuentan con su Universidad para acompañarles en la desafiante tarea de mantener y ampliar la base de representación alcanzada”.

Laura Mlynarz, nueva presidenta de la Federación, fue enfática al destacar el regreso de la Federación tras tres años sin dirigentes, y afirmó que el objetivo es tener un debate amplio, construir una agenda como Universidad de Chile en su conjunto, tanto en materia de educación superior, como en la defensa de la educación pública.

“Compañeras, compañeros, autoridades… la FECh ha vuelto. No viene a replicar fórmulas. Viene más bien a construir comunidad, a defender los derechos estudiantiles en las calles y en las aulas, y, por supuesto, a levantar la voz con fuerza y claridad ante las injusticias de nuestros tiempos”, afirmó.

Ceremonia institucional

La actividad se inició con las palabras de la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Josiane Bonnefoy, quien destacó la alta participación en las elecciones y lo calificó como “un reflejo del compromiso colectivo y el trabajo sostenido de organizaciones y personas dedicadas a fortalecer la representación estudiantil”.

La profesora Bonnefoy agregó que “durante su historia, la FECh ha defendido la educación pública, ha contribuido a las transformaciones sociales y ha demostrado, generación tras generación, que las y los estudiantes tienen un papel insustituible en la construcción de una sociedad más democrática y justa”.

La presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) FECh, Ágatha Quiñinao, agradeció la participación de las distintas comunidades, quienes con gran compromiso ayudaron a que esta elección resultara tan exitosa. “Lo que vivimos en estas elecciones no es un hecho menor. Nos sorprendió gratamente alcanzar un quórum tan alto, y es muy importante porque nuestro estamento estudiantil necesita volver a articularse en su capacidad de incidencia tanto al interno como al externo”, dijo.

En representación de la Coordinación de Representantes de Centros de Estudiantes (CRECE), Amaro Cerna señaló que la labor de los centros de estudiantes durante el periodo sin FECh, ayudó a mantener un espacio parecía disolverse. “Se intentó cumplir una difícil misión: mantener la voz del estudiantado viva, conectada con su territorio y su comunidad, cultivando el espíritu de lucha, de sentirse parte, y de que, a pesar de todo, podíamos encontrar un punto de encuentro”, sostuvo Amaro Cerna.

120 años de la FECh

La nueva mesa directiva iniciará su gestión en un contexto especialmente significativo para la organización estudiantil, a meses de la conmemoración de los 120 años de la FECh, considerada una de las federaciones estudiantiles más antiguas de América Latina. Entre sus principales ejes programáticos se encuentran el fortalecimiento del bienestar estudiantil, la participación, la reconstrucción de la vida comunitaria universitaria y la defensa de la educación pública.

Con la victoria e inicio oficial de actividades, la nueva FECh queda compuesta entonces por Laura Mlynarz (Ingeniería Civil Hidráulica) como presidenta; Montserrat Lagos (Derecho) como vicepresidenta; Javier Concha (Salud) como secretario general; Thiare Uribe (Estudios Internacionales) en comunicaciones; Isidora Velásquez (Trabajo Social) en finanzas; Sofía Coña (Estudios Internacionales) en participación; y Jesús Malebrán (Gobierno) en bienestar.