Observatorio de Género de la U. de Chile rechaza "ambigüedad" del Gobierno en materias de mujeres y disidencias

El Observatorio de Equidad de Género en Salud (OEGS), integrado por académicos, funcionarios y estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, expresó su rechazo a la falta de transparencia y concreción del Gobierno en materias de género durante la Cuenta Pública del 1 de junio.

En una declaración pública, el organismo señaló que en el discurso del Presidente José Antonio Kast se traslucen decisiones que afectan de manera directa y transversal a toda la población en materias de género y salud. Esto, pese a que el Mandatario ha sostenido repetidamente que “no vamos a tocar los beneficios sociales” y añadió que “tenemos que priorizar las inversiones en educación y en salud, siempre con el sentido de responsabilidad”.

El observatorio criticó que la palabra “mujeres” casi no apareció a lo largo de la alocución y que cuando lo hizo, fue para referirse a su capacidad productiva o reproductiva. A juicio del organismo, el discurso redujo sus vidas “exclusivamente a la maternidad o al aporte económico al hogar”.

Además, advirtieron que términos como “diversidad”, “disidencia” o “inclusión” referidos a la población LGBTIQ+ no aparecieron en toda la intervención presidencial. “Comprendemos el género como un determinante social y un eje estructural de la salud. Su ausencia en el discurso presidencial da cuenta de la falta de consideración respecto a su relevancia social para la población de nuestro país”, sostuvo el OEGS.

Amenaza de recortes

El observatorio alertó que el foco presupuestario del Estado está planteando recortes, reestructuración o discontinuidad de programas en salud, lo que amenaza con profundizar las inequidades en grupos especialmente vulnerables: infancias, adolescencias, personas mayores, población migrante, indígenas, personas en situación de discapacidad, mujeres en diversas etapas de la vida y diversidades sexuales y de género.

“El desfinanciamiento del sistema público de salud afecta de manera desmesurada a las mujeres: son la principal fuerza de trabajo en salud, se encuentran mayoritariamente en los tramos de menores ingresos en FONASA”, señaló el texto.

Preocupación especial genera la Atención Primaria en Salud, que el OEGS describió como “la principal puerta de entrada al sistema de salud” y un “eje estratégico y resolutivo que incide en las condiciones de salud comunitarias y territoriales”.

Llamado a los ministerios

El organismo recordó que Chile ha suscrito diferentes tratados internacionales en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación. Por ello, rechazó “el retroceso que representa este escenario frente a los avances conseguidos para la salud y la vida de las mujeres y las diversidades”.

Insistieron en la importancia de medidas que resguarden los derechos sociales, porque “lejos de poder ser considerados beneficios o regalías, se trata de pisos éticos mínimos para una vida digna en el contexto de un país extremadamente desigual”.

En tanto, el Observatorio de Equidad de Género en Salud hizo un llamado al Ministerio de Salud y al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a “proteger una salud pública integral con foco en las poblaciones más vulnerables” y exigió al Estado cumplir con el principio de no regresividad, resguardando el financiamiento y la continuidad de las políticas públicas con perspectiva de género.

“El Presidente Kast ha prometido mayor crecimiento y desarrollo. Esto no es posible sin equidad”, concluyó la declaración.