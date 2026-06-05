Perú: Fujimori y Sánchez cierran su campaña a tres días del balotaje

Cerró la campaña para la elección presidencial peruana entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez con un país partido en dos.

Fujimori gana ampliamente en Lima y Sánchez en el interior del país, con gran ventaja en las zonas andinas. A nivel nacional hay un empate. Los dos cerraron sus campañas en la capital.

En su acto de cierre, Keiko elogió a su padre, el fallecido dictador Alberto Fujimori, que fue sentenciado por corrupción y crímenes de lesa humanidad, y aseguró que espera gobernar como él.

Anunció que su gobierno sería de mano dura contra la delincuencia y reforzó su apuesta de polarizar entre el orden y progreso que ella dice representar, y el caos y retroceso que atribuye a su rival. Su último mensaje fue pedirle a los indecisos que voten por ella.

Roberto Sánchez recordó en su cierre de campaña al expresidente Pedro Castillo, destituido y encarcelado por su fallido intento de cerrar el Congreso que lo quería derrocar, y anunció que lo indultará.

Dijo ser la voz de los excluidos y los pobres, cuestionó el autoritarismo fujimorista y su historia de corrupción, y anunció que con su triunfo el país recuperará la división de poderes, habrá justicia social y derechos para todos, y una lucha frontal contra la corrupción.

Más de 27 millones votarán en el balotaje de este domingo, de resultado abierto.