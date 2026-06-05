Plan Escudo Fronterizo: Alvarado destaca avances y anuncia expansión del sistema de control a puertos y aduanas

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, presentó ante la Comisión de Zonas Extremas del Senado los principales avances de la estrategia de seguridad fronteriza impulsada por el Gobierno, centrada en el fortalecimiento del control de ingresos irregulares, el combate al crimen organizado transnacional y la consolidación del Sistema Integrado de Fronteras (SIFRON).

Durante su exposición en Arica, la autoridad sostuvo que el año 2023 marcó un cambio relevante en la política fronteriza, aludiendo a la reforma sobre infraestructura crítica, las nuevas facultades entregadas a las Fuerzas Armadas y la puesta en marcha del SIFRON.

Alvarado recordó que el sistema contempla cinco etapas y destacó que las tres primeras ya fueron ejecutadas. Estas incluyeron la entrega de vehículos para patrullajes, tecnología de vigilancia y sistemas de monitoreo aéreo mediante drones. Respecto de la fase actualmente en desarrollo, señaló que corresponde a una etapa de “mando y control que permite hacer un sistema integrado de la operación de todos estos elementos de carácter tecnológico“.

Sobre la quinta fase, explicó que busca dotar de mejores condiciones a los efectivos desplegados en la frontera. “Tenemos un sinnúmero, prácticamente casi 200 pasos no habilitados“, indicó y agregó que resulta necesario “darle habitabilidad a las fuerzas que están operando en la frontera para acercarlas a los pasos”.

El biministro también adelantó nuevas medidas para ampliar el alcance del sistema. “Estamos trabajando y viendo la posibilidad de implementar en el mediano plazo dos nuevas etapas al programa SIFRON“, anunció. Según explicó, una de ellas estará enfocada en los puertos y la otra en fortalecer las capacidades de fiscalización de Aduanas.

En cuanto al Plan de Fortalecimiento Fronterizo impulsado por la actual administración, Alvarado detalló que la estrategia se estructura en tres ejes: control de movimientos transfronterizos, mejoramiento de la gestión fronteriza y fortalecimiento de la política migratoria y del marco legislativo.

Entre los objetivos, mencionó “reforzar vigilancia y control fronterizo permanente“, “desincentivar la migración irregular terrestre y marítima” y “fortalecer la presencia del Estado mediante una coordinación inteligencia efectiva”.

Acerca de las obras de contramovilidad que forman parte de la estrategia, aseguró que “ya tenemos un significativo avance” y que “casi el 50% de los objetivos que nos propusimos” se encuentran cumplidos.

La autoridad añadió que estas medidas han estado acompañadas por un incremento operativo. “Tenemos un 89% más de efectivos del Ejército desplegados y se han aumentado en más de un 73% los controles en los puntos más vulnerables“, señaló.

“Tenemos mayor acción, mayor presencia y mayor control en los pasos irregulares”, destacó y sumó que estas fiscalizaciones han permitido importantes incautaciones de droga y contrabando, incluidos decomisos de cigarrillos por más de $14 mil millones.

En materia migratoria, Alvarado destacó los proyectos actualmente en discusión en el Congreso para tipificar el ingreso clandestino como delito, perfeccionar los procesos de expulsión administrativa y sancionar la contratación de extranjeros en situación irregular.

Asimismo, relevó el aumento de las expulsiones y reconducciones efectuadas durante este año. Según los antecedentes entregados por el biministro, entre el 1 de enero y el 3 de junio de 2026 fueron detectadas 9 mil 71 personas ingresando de manera irregular al país. De ellas, el 76% fue reconducido, cifra que contrasta con el 22% registrado durante el mismo período de 2025.