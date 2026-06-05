Una de las figuras más influyentes del rock argentino: muere el Indio Solari a los 77 años

El músico y compositor argentino Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el “Indio” Solari, falleció este viernes 5 de junio a los 77 años, poniendo fin a una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia del rock en español.

Dueño de una obra que marcó a varias generaciones de seguidores, Solari alcanzó la masividad como líder y principal compositor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda fundamental de la música argentina que construyó un fenómeno cultural sin precedentes entre las décadas de 1980 y los 2000.

Nacido el 17 de enero de 1949 en Paraná, provincia de Entre Ríos, pasó gran parte de su vida en La Plata, ciudad donde dio forma junto a Skay Beilinson a Los Redondos, grupo que se transformó en una referencia obligada del rock latinoamericano.

Con discos emblemáticos como “Oktubre“, “Un baión para el ojo idiota“, “Bang! Bang!… Estás liquidado” y “Lobo suelto, cordero atado“, la banda construyó una identidad artística única, caracterizada por letras cargadas de simbolismo, una relación distante con los medios de comunicación y una conexión excepcional con su público.

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Tras la separación de Los Redondos en 2001, Solari inició una exitosa carrera solista acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Durante esa etapa publicó álbumes como “El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel)“, “Porco Rex“, “El perfume de la tempestad“, “Pajaritos, bravos muchachitos” y “El ruiseñor, el amor y la muerte“, reafirmando su condición de artista de convocatoria masiva.

Sus conciertos se convirtieron en verdaderos acontecimientos multitudinarios, congregando a cientos de miles de personas en distintos puntos de Argentina y consolidando la denominada “liturgia ricotera“, un fenómeno social que trascendió el ámbito musical.

En 2016 confirmó públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que con el paso de los años lo llevó a alejarse progresivamente de los escenarios. Su último recital tuvo lugar en Olavarría, en 2017, mientras que posteriormente continuó desarrollando proyectos musicales y artísticos desde el estudio.

A comienzos de este año había recibido un importante reconocimiento al ser distinguido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires, una muestra más de la relevancia cultural que alcanzó su figura más allá de la música.

Considerado por millones de seguidores como una de las voces más representativas del rock argentino, el Indio Solari deja un legado que marcó la cultura popular de su país durante más de cuatro décadas y que continúa influyendo a nuevas generaciones de músicos y oyentes.