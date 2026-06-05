“Una especie de Alaska” del dramaturgo británico Harold Pinter llega al Teatro Ictus con un potente elenco

“Este texto de Harold Pinter (Premio Nobel de Literatura, 2005) escrito en 1982, retrata una situación que trasciende a la realidad particular de su protagonista y escenifica un momento de la vida difícil de homologar con la realidad conocida. Ser espectador del despertar de una mujer dormida durante décadas es una oportunidad inédita, y eso es, para mí, lo que hacen los bellos y peligrosos textos dramáticos: mostrarnos un hecho excepcional de la existencia”, comenta Cristián Plana, el actor y director que dirigirá el nuevo estreno que tendrá fecha el jueves 11 de junio en Teatro ICTUS.

Con un potente elenco; Tamara Acosta, Marcial Tagle y Nathalia Aragonese, la obra cuenta la historia de Deborah, una mujer que despierta de un coma después de treinta años, enfrentándose a un cuerpo y un mundo que avanzaron sin ella. Mientras intenta comprender su nueva realidad, su hermana Paulina y Hornby, médico y marido de Paulina, intentan acompañarla, ocultándole parte de la verdad más dolorosa.

La obra se sitúa bajo el contexto de principios del siglo XX, donde se propagó por el mundo “la enfermedad del sueño” en el cual los sobrevivientes más afectados se hundieron en un estado singular de sueño que duró décadas. 50 años más tarde, Harold Pinter escribió “Una especie de Alaska”, inspirado en el caso de una de las pacientes (Rose R) del neurocientífico y escritor Oliver Sachs, en el que se crea la cura para esta enfermedad. El libro reveló una existencia insoportable que la mujer fue incapaz de comprender: seguía sintiéndose en el pasado, congelada. Se volvió una bella durmiente que nunca aceptará que la vuelvan a “despertar”.

“La obra se volvió una necesidad escénica y decidí resucitarla de mi mente para convertirla en un montaje teatral. Se trata de un texto muy difícil, casi imposible de representar, por eso la tentación de dirigirla se volvió cada vez más vigente con los años”, explica Plana sobre el deseo de montar esta obra.

El fundamento de la puesta, hace alusión a la historia de nuestro país, un Chile que intentó despertar con el estallido social, para luego despertar una supuesta conciencia colectiva que no demoró mucho en volverse a extinguir con la Pandemia, donde el sueño profundo volvió a ser el estado normal del país.

La labor de Sacks y Pinter se asemeja a la que ha tenido ICTUS con su público y la escena nacional durante estas siete décadas, una contribución permanente a la mejora de la sociedad.

“Estrenar en el Teatro Ictus es una oportunidad muy importante que me llena de respeto y veneración por lo que él significa y ha significado a lo largo de la historia del teatro chileno. Es un espacio que tiene una memoria enorme, cargado del espíritu de un montón de creaciones, discursos, tragedias, resistencias, humor y, sobre todo, amor por su público. En este 2026 que se cumplen 70 años del Ictus esperamos contribuir con una creación que sea como un regalo para sus fundadores”, destaca Cristián.

Las funciones serán desde el 11 al 28 de junio, de viernes a domingo. El Teatro ICTUS está ubicado en Merced 349, Santiago. Los horarios de la obra son diferenciados: viernes y sábado a las 20:30 horas, y domingos a las 19:00 horas. Las entradas están disponibles en Ticketplus.