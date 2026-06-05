Voces que recuerdan: Vicaría de la Solidaridad reúne testimonios de quienes vivieron y acompañaron su trabajo

Hay edificios que son apenas paredes y hay edificios que son refugios. La casa de la Vicaría de la Solidaridad, junto a la Catedral de Santiago, fue durante 17 años uno de ellos: lo fue para los familiares de los detenidos desaparecidos, para los relegados, para los exiliados que volvieron a buscar a los suyos, para los pobladores que llegaban con un nombre escrito en un papel arrugado. 50 años después de su fundación, hay una memoria que es necesario detenerse a escuchar. No basta con conservar los expedientes. No es suficiente con digitalizar las páginas. Hay una memoria que solo viaja en la voz: la del miedo concreto, la del café a media tarde con una madre que pregunta dónde está su hijo, la del recurso de amparo presentado por milésima vez sabiendo que será rechazado.

Durante 2025, la periodista Odette Magnet y el abogado Álvaro Varela Walker —vicepresidente del Directorio de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol)— convocaron a un grupo de voces que habitaron, acompañaron o testimoniaron ese trabajo. El resultado son relatos en primera persona que iremos publicando a lo largo de 2026.

Son miradas que dialogan entre sí. Algunas vienen de quienes trabajaron dentro de la Vicaría: abogados que presentaron miles de recursos de amparo, que conocieron antes que nadie la dimensión del horror. Otras vienen del periodismo independiente, de quienes hicieron de la Vicaría su fuente más confiable cuando la prensa oficial callaba. Y otras llegan desde la sociedad civil, la cultura y el exilio: familiares, escritores, militantes, corresponsales extranjeros. Juntos, forman un retrato coral de lo que fue habitar Chile durante la dictadura y de lo que significó, en medio de la oscuridad, encontrar una puerta abierta junto a la Plaza de Armas 444.

Los archivos jurídicos de Funvisol guardan más de 85 mil documentos: los hábeas corpus, las fichas médicas, las querellas, los expedientes que sostuvieron las Comisiones Rettig y Valech y que siguen alimentando hoy los procesos judiciales abiertos. Pero a veces los archivos no respiran. Los testimonios, sí. Como escribió Odette Magnet en el suyo: “No dispongo de otra herramienta que la palabra. No tengo otra joya que la memoria”.

Estos relatos son la otra cara del mismo archivo. Cuentan cómo era subir esas escaleras. Cómo era ser recibidos por Ana González, que estaba siempre en el área de espera. Cómo era cruzar la Plaza de Armas sabiendo que había hombres vestidos de civil tomando nota. Cómo era el día después del asesinato de José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría, degollado junto a Manuel Guerrero y Santiago Nattino en marzo de 1985.

Los testimonios hablan en lenguaje cercano. Cuentan el miedo con detalles domésticos: una pelea fingida en un bar para escapar del Ejército, una entrada “media escondida” cerca de la librería Manantial, un cumpleaños celebrado en una cárcel pública con una torta que llegaba sin destinatario. Para quien no vivió la dictadura, leer estas páginas es entrar a esa época por la puerta correcta: no por la del dato, sino por la del sentimiento.

Las voces

A medida de que la Vicaría de la Solidaridad publique los testimonios, esta página se actualizará con los vínculos correspondientes a cada voz.