Alvarado destaca despliegue del Ejército y un avance del 50% en metas de contramovilidad

Un detallado balance respecto a las operaciones de resguardo y modernización en los límites territoriales del extremo norte del país se entregó en terreno. En la ciudad de Arica, se reunió de forma extraordinaria la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado, instancia legislativa que contó con la participación presencial del biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado. En la oportunidad, junto con abordar las temáticas de conectividad de la Región de Arica y Parinacota, las autoridades sectoriales y los parlamentarios analizaron la situación de seguridad y el rendimiento de las herramientas de contención migratoria implementadas en la frontera norte.

La sesión estuvo concentrada de manera preferente en evaluar la ejecución del Plan Escudo Fronterizo y el funcionamiento del Sistema Integrado de Fronteras (Sifron). Ambos programas, desarrollados en coordinación directa con las Fuerzas Armadas, constituyen los pilares fundamentales definidos por el Ejecutivo para la modernización de los complejos fronterizos nacionales. Durante su exposición, el secretario de Estado adelantó que la presencia de las patrullas en las zonas de exclusión ha permitido reducir las brechas de vulnerabilidad en el altiplano.

“Tenemos mayor acción, mayor presencia y mayor control en los pasos irregulares”, aseguró el biministro Claudio Alvarado ante la comisión de la Cámara Alta.

Las dos nuevas etapas del Plan de Fortalecimiento Fronterizo

Frente a los senadores de la instancia, Alvarado anticipó que el diseño estratégico gubernamental contempla la implementación en el mediano plazo de dos nuevas fases operativas. En primer lugar, se enfocará en el control en terminales marítimas, ya que el biministro advirtió que los problemas de tráfico ilícito no se remiten exclusivamente a la frontera terrestre, motivo por el cual se diseñarán sistemas de control específicos para puertos que minimicen los riesgos asociados.

Asimismo, la segunda etapa se centrará en la modernización de Aduanas. Al ser este el organismo con la tuición legal de fiscalización en aeropuertos, puertos y carreteras, el plan buscará dotar de mayores recursos e infraestructura a la institución para optimizar sus funciones en terreno.

Finalmente, el titular de Interior complementó que los objetivos finales del Ejecutivo apuntan a desincentivar la migración irregular, potenciar la vigilancia permanente y consolidar una coordinación interagencial efectiva entre las policías y las ramas castrenses. Todo esto con el propósito de desarrollar inteligencia integrada para devolver la confianza ciudadana en las zonas extremas.

Al momento de entregar el balance de las cifras oficiales acumuladas a la fecha, el biministro Alvarado reveló que los planes de resguardo registran un significativo avance de casi el 50% de los objetivos planteados en materia de medidas de contramovilidad. Este rendimiento administrativo y operativo, según detalló la autoridad, ha sido el resultado directo de una importante reorganización táctica y logística en la macrozona norte.

En lo específico, las planificaciones del Ministerio del Interior se han traducido en un incremento del 89% en la dotación de efectivos del Ejército desplegados en las zonas de vigilancia fronteriza. De la mano con este reforzamiento de personal militar, el secretario de Estado concluyó informando que se han aumentado en más de un 73% los controles e interceptaciones en los puntos geográficos más críticos y expuestos de la frontera, cerrando el paso a las bandas organizadas de tráfico de personas y contrabando.