Un vuelco estratégico de proporciones sacude el tablero militar en Europa Oriental. El Gobierno de Rusia confirmó de manera oficial que el Ejército ucraniano ejecutó un inédito y masivo ataque con drones contra las dependencias de la flota báltica de la Marina rusa, ubicadas de forma estratégica en la isla de Kotlin, en las inmediaciones de la histórica ciudad de San Petersburgo. La ofensiva con aeronaves no tripuladas, que encendió las alarmas en el corazón naval ruso, ha dejado un saldo preliminar de cuatro heridos leves y obligó a las autoridades locales a decretar una orden de evacuación civil de emergencia.

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, ratificó a través de las plataformas digitales que la urbe portuaria fue el objetivo directo de una incursión a gran escala por parte de vectores militares enemigos, lo que forzó la activación inmediata de los sistemas de defensa aérea de la zona.

Evacuación masiva tras el impacto en instalaciones de Defensa

Las repercusiones del bombardeo táctico se extendieron rápidamente por la periferia de la antigua capital imperial. El gobernador de la provincia de Leningrado, Alexander Drozdenko, informó de manera pública sobre la evacuación obligatoria de más de 600 personas debido a un gigantesco incendio desatado en el distrito de Lomonosovski, un siniestro que se originó tras el impacto directo de un dron ucraniano sobre recintos críticos pertenecientes al Departamento de Defensa de la Federación Rusa.

Respecto a la contención de los damnificados por la emergencia derivada del asalto aéreo, las autoridades locales detallaron el estado del despliegue logístico, donde un contingente superior a las 600 personas debió ser retirado de la zona de seguridad perimetral para resguardar sus vidas. Asimismo, de la totalidad de los civiles afectados, 390 ciudadanos fueron reubicados de forma provisoria en centros de acogida gubernamentales, mientras que el remanente de los evacuados optó por trasladarse de manera independiente hacia las residencias de sus respectivos familiares. Por último, los equipos de emergencia ya iniciaron el suministro de agua y alimentos, en un contexto donde cuatro civiles recibieron asistencia médica en terreno y uno de ellos requirió ser hospitalizado.

Por su parte, el Estado Mayor del Ejército ucraniano reivindicó con éxito la planificación del asalto efectuado contra la base de Kronstadt, un enclave de alta importancia geopolítica situado en el sector oeste de la isla del golfo de Finlandia, emplazado a una distancia de 1.000 kilómetros del límite fronterizo con Ucrania. Los altos mandos de Kiev destacaron que el punto bombardeado constituye un símbolo histórico de las fuerzas navales rusas y una pieza medular de la maquinaria bélica del Kremlin, dado que sus muelles albergan buques de guerra, submarinos de asalto, centros de entrenamiento de élite y astilleros de reparación.

El mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebró públicamente el alcance técnico del operativo y aprovechó la tribuna internacional para exigir de manera perentoria a la administración de Vladímir Putin que se siente a negociar una salida pacífica al conflicto de forma definitiva. El líder de Kiev lanzó una severa advertencia al Ejecutivo ruso, manifestando que el país debe detener sus arremetidas contra la vida civil y recalcando que cualquier manifestación de injusticia contra el territorio ucraniano continuará recibiendo una respuesta justa y contundente por parte de sus fuerzas armadas en este 2026.