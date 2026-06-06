Evópoli se reúne con Kast en La Moneda y propone una drástica reducción a 16 ministerios

Una intensa jornada de negociaciones e intercambio de propuestas estructurales se vivió en el palacio de Gobierno. El Presidente de la República, José Antonio Kast, sostuvo este viernes una extensa reunión de cerca de dos horas con la mesa directiva de Evópoli en La Moneda. El encuentro contó con la participación de las principales figuras de la colectividad de centroderecha, entre ellos su timonel, el senador Luciano Cruz-Coke; el exparlamentario Felipe Kast; el diputado Jorge Guzmán; además de los alcaldes de las comunas de Purén y San Pedro de la Paz.

De acuerdo con lo detallado por el senador Cruz-Coke al término de la cita, la conversación presencial con el Jefe de Estado abordó la marcha de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, los nudos de la agenda legislativa en el Congreso y la preocupación sectorial ante la situación económica del país, la cual se encuentra marcada por un índice de cesantía que sigue al alza a nivel nacional.

Superando la Cuenta Pública: la fórmula de Horizontal para achicar el aparato estatal

El punto central de la ofensiva política de la tienda opositora apuntó directo a la estructura del gabinete. Tomando como referencia los recientes anuncios realizados por el Presidente Kast en su Cuenta Pública —donde ya se planteó la fusión de Interior y Segegob—, Evópoli le propuso al Mandatario reducir aún más el número de ministerios en el país, superando las metas originales de la administración. La colectividad entregó de forma oficial un plan técnico integral diseñado en conjunto por su equipo programático y el centro de estudios Horizontal, cuya meta final es pasar de las 25 carteras actuales a solo 16 ministerios operativos.

Esta reestructuración fiscal planteada por el partido busca rearmar el organigrama general del Estado mediante la consolidación de macrocarteras, de modo que se propone crear el Ministerio del Interior y Gobierno, una macroestructura política que pasaría a agrupar de forma interna a tres de los ministerios políticos vigentes. Asimismo, se plantea levantar el Ministerio de Desarrollo Económico y Empleo, el cual asumiría bajo una sola jefatura técnica las competencias de cuatro ministerios del área productiva. Tras fundamentar este rediseño institucional, el senador Luciano Cruz-Coke argumentó que creen que precisamente los ahorros se deben producir dentro del Estado.

Más allá de la redistribución de los ministerios, los dirigentes de Evópoli recalcaron que para el éxito de la eficiencia fiscal resulta urgente avanzar en una reforma profunda al trabajo y empleo público. En esa línea, informaron que desde la Comisión de Trabajo se está impulsando un seminario técnico para abordar las falencias estructurales del Estado, el cual buscará modificar el estatuto administrativo mediante el cual se contrata al personal fiscal, con el objeto de elevar los estándares de productividad y gestión interna.

Finalmente, la directiva del partido aprovechó la instancia en La Moneda para presionar por el avance de un proyecto emblemático para la tienda, fuertemente promovido por el exsenador Felipe Kast, el cual busca acercar las actividades del deporte y la cultura a los sectores más vulnerables, con un foco prioritario puesto en los niños y la infancia del país.