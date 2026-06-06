IA al servicio del Estado: desarrollan software para fiscalizar productos ilegales en el comercio electrónico

El vertiginoso crecimiento del comercio digital en el país ha impuesto un desafío inédito para los organismos de control estatal. Ante un volumen de transacciones que vuelve imposible el monitoreo manual tradicional, el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (DIE), en un trabajo conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), desarrolló AI-MarketScan. Se trata de un avanzado software de inteligencia artificial diseñado para analizar de manera automática miles de publicaciones online y detectar posibles infracciones normativas en cuestión de segundos.

El proyecto busca transformar la lógica de la administración pública, transitando desde un enfoque reactivo basado en denuncias hacia una fiscalización preventiva sustentada en la tecnología. El líder de la iniciativa y académico de la Universidad de Chile, Claudio Pérez, enfatizó que la escala actual del mercado electrónico hace inviable cualquier revisión humana, requiriendo herramientas capaces de filtrar simultáneamente textos, imágenes y etiquetas en un universo de millones de productos.

Un mercado que supera la capacidad humana

De acuerdo con los datos técnicos levantados por los desarrolladores, la fiscalización tradicional ha quedado obsoleta frente a plataformas digitales capaces de registrar cientos de búsquedas por segundo, un escenario donde la ineficiencia no es el único factor de riesgo. En este contexto, la circulación sin control de plaguicidas altamente tóxicos, medicamentos veterinarios carentes de registro sanitario o la venta ilegal de fauna silvestre protegida representan una amenaza directa para la salud de la población, el bienestar animal y el equilibrio ecológico.

Para ilustrar la brecha operativa, el equipo del proyecto expuso diversas métricas de rendimiento comparativo, donde un operador humano tardaría hasta 1.600 días en revisar el volumen de publicaciones que este software procesa en tan solo 24 horas. Asimismo, el sistema computacional opera a una velocidad de 10 mil publicaciones por hora, una eficiencia que contrasta con el hecho de que una revisión manual de la base de datos analizada habría exigido cerca de 38 mil horas de trabajo continuo, lo que equivale a más de cuatro años sin interrupciones.

El funcionamiento de AI-MarketScan se sustenta en la denominada inteligencia artificial multimodal, una tecnología capaz de procesar y cruzar diferentes tipos de variables de información en tiempo real. De este modo, el sistema ejecuta de forma automatizada tres tareas secuenciales, donde en primer lugar revisa las imágenes y textos de cada publicación electrónica para seleccionar aquellas atingentes a las competencias del SAG.