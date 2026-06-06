"La rivalidad entre el campo y la ciudad en Perú es real": Fernando Estenssoro analiza el incierto balotaje presidencial

A solo horas de que se abran las urnas para la segunda vuelta presidencial en Perú, la incertidumbre y la fragmentación marcan el pulso de un país políticamente convulsionado. El balotaje enfrenta a dos figuras que encarnan proyectos diametralmente opuestos: Keiko Fujimori, histórica lideresa del fujimorismo en un nuevo intento por llegar a la presidencia, y Roberto Sánchez, candidato de izquierda vinculado al sector del destituido exmandatario Pedro Castillo.

Para profundizar en este complejo escenario, el doctor en Estudios Americanos y académico de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro, conversó con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile. En su análisis, el experto advirtió que la política peruana resulta sumamente difícil de comprender desde el exterior debido a sus profundas fracturas internas, partiendo por un alto nivel de abstención que opera como un constante voto de castigo hacia el sistema imperante.

Según el académico, la situación general no ha variado sustancialmente en comparación a la última elección presidencial, especialmente porque ninguno de los candidatos logró una mayoría abrumadora en la primera instancia. Sin embargo, destacó que el sorpresivo avance del candidato de izquierda a la papeleta final demuestra que el sector que respaldó en su momento a Castillo sigue siendo una fuerza política importante que no puede ser subestimada por el establishment limeño.

El peso del voto rural y el enigma de Fujimori

Al desglosar las fuerzas electorales, Estenssoro enfatizó que el electorado de Sánchez no responde a los cánones de la izquierda urbana tradicional, sino que está cimentado en un fuerte voto rural campesino. “La rivalidad entre el campo y la ciudad en Perú es real”, sentenció el académico, explicando que las condiciones de vida históricamente se han concentrado en la capital, generando una fractura geográfica y étnica donde la sierra y la selva levantan reivindicaciones propias enfocadas en una mayor redistribución de los ingresos.

En la otra vereda, la posición de Keiko Fujimori genera interrogantes respecto a cómo administrará su capital político si logra asegurar el apoyo de la centro-derecha. El experto explicó que los parámetros ideológicos tradicionales se han corrido y resulta complejo definir si la candidata se alineará con las nuevas formas de ultraderecha populista que han comenzado a dominar la escena regional, o si mantendrá una postura más pragmática frente a las políticas sociales y la participación del Estado en la economía.

En ese sentido, Estenssoro reflexionó sobre el surgimiento de liderazgos continentales caracterizados por un modelo económico neoliberal extremo y un discurso marcadamente autoritario en materia de seguridad, género y migración. Frente a este nuevo mapa de la derecha, el académico dejó abierta la duda sobre si el fujimorismo adoptará este libreto confrontacional de forma íntegra o buscará una vía propia e independiente en caso de llegar nuevamente al poder.

El fenómeno De la Espriella y el ajedrez geopolítico en Cuba

El análisis del escenario regional también se detuvo en Colombia, país que vivirá su propia segunda vuelta presidencial marcada por la irrupción del candidato conservador De la Espriella. Para Estenssoro, este liderazgo calza perfectamente con el perfil de figuras como Javier Milei o Nayib Bukele, representando a una nueva ultraderecha que logró desplazar a la derecha política clásica colombiana, dando la sorpresa al adjudicarse la primera mayoría en unos comicios que registraron un inusual aumento en la participación ciudadana.

Finalmente, el académico de la Universidad de Santiago abordó la delicada situación geopolítica que atraviesa Cuba, en medio de especulaciones sobre posibles intervenciones y el recrudecimiento de las presiones y el bloqueo económico estadounidense. Estenssoro advirtió que un eventual colapso del régimen cubano o una ofensiva directa por parte de potencias extranjeras tendría un impacto gigantesco en los realineamientos políticos de toda América Latina, generando un profundo rechazo transversal en la región.

El factor ruso resulta determinante en esta ecuación de poder internacional. El experto subrayó que Moscú ha sido el gran sostén histórico de la isla desde los tiempos de la Unión Soviética, ejemplificado en el reciente envío de submarinos nucleares y suministros petroleros. Por lo mismo, abandonar a La Habana en este momento crítico significaría un duro revés para la narrativa de una alternativa internacional a Occidente. “Si los rusos entregan a Cuba, se acabó esa supuesta alianza del Sur Global y de los BRICS”, concluyó Estenssoro, evidenciando cómo el destino del Caribe podría reconfigurar el tablero de poder a nivel planetario.

La última hora: Escándalo judicial sacude la antesala del voto

La antesala del voto se vio fuertemente sacudida por una grave controversia judicial en Lima. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación que podría derivar en una suspensión provisional de seis meses contra el reconocido magistrado Richard Concepción Carhuancho, célebre por haber ordenado en el pasado la prisión preventiva de la propia candidata Keiko Fujimori. Diversos juristas, abogados defensores y analistas denunciaron el hecho como una abierta represalia política impulsada por los sectores que controlan el poder en el Congreso y el Ejecutivo, interpretándolo como un peligroso mensaje de amedrentamiento hacia los jueces independientes.

En el plano estrictamente electoral, la recta final quedó marcada por un escenario de empate técnico absoluto que mantiene la incertidumbre de los resultados. El último sondeo de la encuestadora Ipsos, dado a conocer a la prensa extranjera debido a la veda legal vigente, arrojó que Roberto Sánchez lidera la intención de voto con un estrecho 43,8%, seguido por Keiko Fujimori con un 43,2%. Con una diferencia de apenas 0,6 puntos a favor de la izquierda, muchos analistas locales temen que un desenlace tan ajustado termine alimentando denuncias de fraude o derivando en complejas impugnaciones durante el conteo oficial.