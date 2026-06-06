Lafamiliateatro celebra 22 años de trayectoria con un ciclo especial en Matucana 100

Una mirada profunda a la memoria social y a los conflictos contemporáneos se tomará las tablas de uno de los espacios culturales más importantes de la capital. La reconocida compañía chilena Lafamiliateatro regresará al Centro Cultural Matucana 100 para presentar un ciclo de repertorio que conmemora sus 22 años de labor ininterrumpida en la creación, gestión cultural y trabajo territorial. La programación especial se desarrollará entre el 11 y el 28 de junio, consolidando un recorrido escénico que ha posicionado a la agrupación como un referente indiscutido del teatro contemporáneo en el país.

Esta retrospectiva llega en un momento consagratorio para el colectivo, luego de ser distinguidos recientemente con el Fondo de Trayectoria para compañías de artes escénicas que otorga el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. De acuerdo con su director, Eduardo Luna, este hito no busca ser una mera revisión del pasado, sino una oportunidad para proyectar el teatro que se necesita seguir haciendo hoy en Chile. El realizador enfatizó que el retorno a Matucana 100 tiene como objetivo central poner estas obras esenciales al alcance de nuevos públicos, debido a que su contenido sigue dialogando de forma contundente con la contingencia nacional.

Tres montajes fundamentales conectados con la realidad

La selección artística del ciclo incluye tres de las producciones más aplaudidas y representativas de la compañía, las cuales abordan heridas históricas, disputas de poder y demandas sociales vigentes:

Levitas: Esta puesta en escena explora de manera íntima las dinámicas de silenciamiento, opresión y discriminación que viven las mujeres en el espacio de una iglesia evangélica pentecostal.

Painecur: El montaje revisita el trágico y bullado caso del sacrificio ritual mapuche ocurrido en las inmediaciones del Lago Budi tras el devastador terremoto que azotó al país en 1960.

Mauro: La obra se sumerge de lleno en el drama de las luchas socioambientales y territoriales, situándose en el impacto comunitario derivado de la edificación del tranque de relaves mineros más grande de Latinoamérica.

Para la dramaturga y actriz Paly Pavez, la reposición de estas piezas no se experimenta como un ejercicio de nostalgia o melancolía por el tiempo transcurrido. Al contrario, la artista destacó que la fuerza de los textos radica en la posibilidad de reabrir conversaciones colectivas que la sociedad chilena todavía tiene pendientes. El ciclo comenzará oficialmente el próximo jueves 11 de junio con el estreno de Levitas en las dependencias del Espacio Patricio Bunster.

Un modelo colaborativo y político desde 2004

Fundada en el año 2004, Lafamiliateatro ha estructurado una propuesta artística que funde de manera orgánica los lenguajes documentales, políticos y poéticos. Su dramaturgia se enfoca principalmente en el rescate de la memoria reciente, la mediación artística y el estrecho vínculo con las comunidades donde se insertan sus proyectos.

Más allá del trabajo propiamente actoral y de dirección, el colectivo ha sido una pieza clave en el fomento del ecosistema cultural colaborativo chileno. A lo largo de sus dos décadas de existencia, la agrupación ha impulsado plataformas de asociatividad como el Festival Internacional Hecho en Chile, la Cooperativa de Artes Escénicas Hecho en Chile y la Federación Nacional de Cooperativas de Artes Integradas de Chile (FEDARTES), promoviendo el desarrollo de redes territoriales solidarias.

Las funciones para este ciclo especial de repertorio en M100 están programadas para los días jueves y viernes a las 19:00 horas, y los sábados y domingos a las 18:00 horas. Las obras tienen una duración estimada de entre 90 y 100 minutos, la entrada está recomendada para personas mayores de 12 años.