Líder de alcaldes ofrece disculpas formales a Kast tras tensa jornada de pifias en La Serena

Una firme señal de respeto institucional y control de daños políticos emanó desde la cúpula de los gobiernos locales tras los incidentes que afectaron a la máxima autoridad del país. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, ofreció disculpas públicas y formales al Presidente José Antonio Kast. El gesto de desagravio se materializó luego de los tensos momentos vividos en el marco del encuentro nacional del organismo en la ciudad de La Serena, donde el Jefe de Estado fue blanco de manifestaciones hostiles por parte de un sector de los asistentes.

El líder de los alcaldes lamentó de forma categórica los gritos y pifias que interrumpieron la alocución de Kast justo cuando se disponía a dirigir su discurso a la audiencia. Alessandri identificó de manera directa a los jefes comunales de Peñalolén, Matías Toledo, y de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, como los responsables de haber iniciado e impulsado las expresiones de rechazo en el plenario.

“Le pido disculpas (al Mandatario), porque no es posible que dos alcaldes pifien al Presidente de la República en una actividad solemne y formal de la Asociación Chilena de Municipalidades. No por eso vamos a empañar todo el trabajo realizado con La Moneda”, enfatizó de forma tajante Gustavo Alessandri.

Pese al momento provocado por las autoridades locales de oposición, el presidente de la AChM prefirió concentrar los balances en los alcances técnicos del congreso municipal. Alessandri valoró de forma muy positiva que el Presidente Kast se haya tomado el tiempo de leer de manera íntegra el acuerdo de transversalidad redactado por la asociación, abriéndose a debatir las diferentes miradas territoriales sin importar los distintos pensamientos políticos o realidades de cada administración.

Para cerrar la controversia, el edil de Zapallar descartó que este episodio signifique un quiebre en los canales de comunicación con el Palacio de La Moneda en este 2026. Por el contrario, el dirigente gremial aseguró que existe un consenso mayoritario dentro de la asociación respecto a que la relación con el Ejecutivo está mejor que nunca. Alessandri concluyó destacando que se ha logrado establecer una mesa de trabajo real donde los municipios proponen alternativas directas a los ministros y son escuchados, permitiendo avanzar de forma concreta en el desarrollo local y legislativo del país.