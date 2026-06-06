Luto en la cultura chilena: A los 84 años fallece el emblemático actor y comediante Julio Jung

El mundo de las artes y el espectáculo en Chile se tiñe de luto. La familia del destacado actor, comediante y exconcejal Julio Jung confirmó su lamentable fallecimiento a los 84 años de edad, una noticia que causa profundo pesar en el ecosistema cultural del país. El intérprete es recordado de manera transversal por sus notables y diversas interpretaciones en el cine, emblemáticas teleseries y programas de comedia que marcaron a distintas generaciones.

A mediados del año pasado, su hijo, el también actor Julio Jung Duvauchelle, había revelado de manera pública que su padre padecía de demencia senil desde hacía casi cuatro años, diagnóstico por el cual permanecía internado en un centro especializado de cuidado para adultos mayores. A pesar de los complejos desafíos de salud que enfrentaba, el célebre artista se mantuvo activo y continuó creando hasta sus últimos días.

La prolífica trayectoria de Julio Jung se caracterizó por su versatilidad y su capacidad para transitar con maestría por múltiples registros dramáticos. En reconocimiento a su invaluable aporte, el actor recibió en 2025 el Premio Nacional de Humor.

Durante la ceremonia de entrega de dicho galardón, se ensalzó su figura bajo diversos aspectos de su carrera. En primer lugar, se le reconoció formalmente como uno de los personajes clave que lograron burlar activamente la censura en tiempos de opresión política.

Asimismo, el jurado destacó que, durante los años más complejos de la dictadura militar, Jung integró una generación de creadores que desafió al poder establecido mediante el uso de la ironía y la lucidez. Finalmente, las instancias culturales relevaron que el comediante transformó al humor no solo en una herramienta de expresión, sino en un profundo campo de exploración artística y política.

Julio Jung (1942-2026), una versatilidad única: un experto en manejar los tiempos en la comedia y en construir personajes internamente quebrados. Estuvo en 35 películas chilenas, con grandes protagónicos en Amnesia (1994) y Coronación (2000). Un inolvidable. pic.twitter.com/ZlXBD9hptv — Marcelo Morales (@MoralescMarcelo) June 6, 2026

La recordada dupla con Andrés Rillón y el legado de “Mediomundo”

Dentro del inconsciente colectivo de la televisión chilena, Julio Jung es y será recordado de manera entrañable por la inolvidable dupla humorística que consolidó junto al también fallecido realizador Andrés Rillón. Juntos dieron vida a un estilo de comedia inteligente, histórico y con un altísimo contenido de crítica social, el cual quedó inmortalizado en espacios de culto como el clásico programa Mediomundo.

Con su partida física en este 2026, el panorama cultural chileno despide a un creador audaz que supo transformar la pantalla y las tablas en un espejo crítico de la sociedad, dejando un legado imborrable en la historia del entretenimiento nacional.