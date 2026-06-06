Megarreforma tributaria: Presidente Kast defiende rebaja de impuesto corporativo y envía guiño al mundo privado desde Renca

En medio de una intensa agenda en terreno y previo a iniciar su gira oficial por las regiones de Arica y Parinacota y de Antofagasta, el Presidente José Antonio Kast aprovechó su tribuna en la actividad de reforestación del cerro Colorado, en Renca, para enviar un potente mensaje político y económico. El Jefe de Estado aludió de forma directa a uno de los pilares de la megarreforma que se tramita en el Parlamento, realizando un explícito guiño de validación hacia el rol del empresariado y el sector privado en el desarrollo social del país.

El Mandatario defendió la propuesta central contenida en el proyecto de Reconstrucción Nacional, la cual busca materializar una rebaja en el impuesto corporativo para las grandes empresas, disminuyendo la tasa desde el 27% actual a un 23%. En su intervención, Kast instó a hacer visible el aporte de las compañías que va más allá de las obligaciones legales e impositivas estipuladas por la ley.

“A todos los que representan al mundo privado, les doy las gracias, porque muchas veces esto no se sabe. Muchas veces nos separan diferencias, pero esto, que es una responsabilidad social, muchas veces no se conoce. Y hay que revelarla”, manifestó la máxima autoridad del país.

El argumento presidencial apuntó a rescatar las acciones de beneficencia y vinculación comunitaria que ejecutan los privados de manera voluntaria. Kast enfatizó que es de estricta justicia agradecer a las personas que han sido exitosas en la vida y que deciden “devolver la mano” a los sectores de la población que enfrentan mayores dificultades para progresar, haciéndolo a través de mecanismos diferentes al mero pago de gravámenes fiscales.

Para fundamentar la importancia del rediseño tributario y de la colaboración público-privada, el Mandatario estableció una comparación sobre el impacto de ambas herramientas en la cohesión nacional. En este sentido, Kast sostuvo que pagar los impuestos determinados por el Parlamento es lo que corresponde legalmente, pero advirtió que existe una dimensión social adicional que no se ve y que es imperativo mostrar ante la opinión pública.

Asimismo, el Jefe de Estado planteó que este tipo de iniciativas comunitarias son tanto más importantes que cumplir las normas tributarias tradicionales, debido a su capacidad para unir a la sociedad. Para profundizar en este punto, el Mandatario ejemplificó que, al pagar un impuesto, el ciudadano común no logra ver el rostro de quién realiza el aporte financiero en las arcas fiscales. En contraposición, Kast resaltó que en la jornada de Renca sí se pudo constatar la identidad de quién plantó cada árbol, visibilizando con ello un puente de unión real entre personas de muy buena situación económica y ciudadanos en condición de alta vulnerabilidad.

Un llamado a la convivencia democrática frente a las reformas

Hacia el cierre de su alocución, y en un contexto político marcado por las complejas negociaciones legislativas de este 2026, el Presidente Kast realizó una firme convocatoria al resguardo de la convivencia institucional y al diálogo transversal entre las diferentes fuerzas del país.

El Jefe de Estado remarcó que los actores políticos y sociales no necesitan pensar de la misma manera para construir acuerdos, pero sí tienen la obligación de respetarse mutuamente y agotar las instancias de conversación. Kast concluyó su mensaje enviando una señal de tranquilidad respecto al desenlace de las reformas en el Congreso, señalando de forma distendida que si los diálogos no logran llegar a un puerto común, las diferencias se dirimirán legítimamente en las urnas bajo las reglas del juego democrático y nunca mediante el uso de la fuerza.