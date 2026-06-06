Multitudinaria marcha de Derechos Humanos advierte a Kast, rechaza indultos y exige la continuidad del Plan de Búsqueda

La conmemoración y las demandas por verdad y justicia volvieron a tomarse las calles este sábado 6 de junio en una masiva movilización ciudadana. La marcha, convocada por diversas organizaciones de derechos humanos, congregó a miles de asistentes que marcharon pacíficamente para manifestar su rechazo a las recientes políticas impulsadas por el Gobierno, en un contexto marcado por la tensión entre La Moneda y las agrupaciones de familiares.

La culminación de la masiva convocatoria estuvo marcada por un fuerte mensaje hacia la administración de José Antonio Kast. La senadora Fabiola Campillai valoró la multitudinaria y pacífica asistencia ciudadana en las calles, agradeciendo el acompañamiento durante la jornada de protesta. En esa línea, la parlamentaria advirtió que las organizaciones se mantendrán movilizadas y en lucha para frenar cualquier intento de indultar o liberar a condenados por crímenes de lesa humanidad.

Para la legisladora, el mensaje hacia el Ejecutivo es claro y no admite ambigüedades. “Esperamos que el presidente escuche, pero que también escuche a las víctimas de todos esos asesinos que hoy día quieren ser liberados”, sentenció Campillai frente a los asistentes.

El tono fue endurecido por Alicia Lira, histórica dirigente y representante de las agrupaciones por la memoria, quien apuntó directamente contra la decisión de Kast de retirar a los presos comunes del penal Punta Peuco. Según la vocera, esta medida le devuelve un estatus de cárcel especial a criminales que torturaron a mujeres embarazadas hasta la muerte y que, hasta el día de hoy, no muestran ningún grado de arrepentimiento ni aportan a la verdad.

La memoria como demanda social y la presión por el Plan de Búsqueda

Más allá del repudio a los beneficios carcelarios, Lira destacó que la marcha demostró que la defensa de la memoria dejó de ser una causa exclusiva de las víctimas directas. La dirigente valoró profundamente la presencia de pobladores, estudiantes de diversas universidades y trabajadores de base, lo que confirma que las justas demandas históricas se asumen hoy como un problema transversal de toda la sociedad.

Frente al avance del negacionismo y los discursos de odio que le atribuyen a figuras de la extrema derecha, las organizaciones delinearon sus próximos pasos institucionales. Lira anunció que acudirán a las bancadas de los partidos políticos y aumentarán la presión sobre el ministro de Justicia, quien aún no recibe a los familiares pese a las solicitudes de entrevista.

El objetivo central de esta ofensiva es exigir que el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos se transforme definitivamente en una ley de la república. Para ello, instaron directamente al Presidente Kast a reponer este proyecto en el Congreso Nacional, advirtiendo que no darán ni un paso atrás en los logros alcanzados gracias a la lucha colectiva de las agrupaciones desde el norte hasta el sur de Chile.

El recambio generacional y la esperanza en la unidad del mundo social

Desde el mundo político, la visión de las organizaciones fue respaldada por María Eugenia Puelma, en representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Partido Comunista. La dirigente catalogó la jornada como una magnífica demostración de fuerza ciudadana, destacando que en las calles confluyeron todos los actores importantes que históricamente han luchado por la democracia en el país.

Puelma reconoció estar profundamente emocionada por la masiva presencia de jóvenes durante la movilización. Según sus palabras, esta nueva generación sabe perfectamente por lo que está luchando y demuestra un compromiso real por construir una vida social justa, exigiendo una sociedad que tenga la verdad en el corazón y que no permita más espacios para la impunidad.

Pese al éxito de la convocatoria ciudadana, la representante comunista hizo un llamado a redoblar los esfuerzos para sumar a más sectores y enfrentar lo que denominó como un fascismo instalado actualmente en La Moneda. “Necesitamos más para la próxima: más organizaciones sociales, más estudiantes y más pobladores”, concluyó Puelma, insistiendo en que solo la unidad y la movilización del mundo social serán capaces de transformar el actual escenario del país.