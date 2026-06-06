Registro Nacional de Vándalos: Javier Couso acusa “criminalización de la pobreza” y advierte riesgos constitucionales

El abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, cuestionó duramente el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades anunciado por el Presidente José Antonio Kast durante la Cuenta Pública, calificándolo como una medida desproporcionada y contraria a principios fundamentales del ordenamiento jurídico.

En conversación con la última edición de Política en Vivo, el académico aseguró que la iniciativa apunta en una dirección equivocada y podría afectar principalmente a los sectores más vulnerables.

“Me parece que es de las medidas más graves que se han propuesto por parte de un Gobierno. Hay una flagrante criminalización de la pobreza. Lo absurdo es que una persona por consumir alcohol en la vía pública esté expuesta a perder, por ejemplo, la Pensión Garantizada Universal, mientras personas que han perpetrado delitos de lesa humanidad y reciben pensiones subsidiadas por el Estado no van a perderlas”, enfatizó.

Couso sostuvo que la propuesta representa un retroceso respecto de estándares que el propio sistema jurídico chileno ha ido consolidando durante décadas.

“Este retroceso es volver a mediados del siglo XX, cuando el derecho penal estaba plagado de criminalización de la pobreza. Me parece una medida no solo abiertamente inconstitucional en términos de pérdida de derechos previsionales, sino además extremadamente desmesurada”, afirmó.

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El constitucionalista también rechazó la idea de que el respaldo ciudadano a una política pública sea suficiente para validar su contenido: “Estamos viviendo una época de populismo punitivo. Hay una pulsión a privilegiar la seguridad por sobre toda otra consideración. Si uno hiciera una encuesta sobre la pena de muerte probablemente sería muy popular también, pero eso no resuelve los problemas constitucionales que existen detrás”.

“Pueden existir normas que aparentemente están dirigidas a todos, pero que tienen efectos profundamente asimétricos dependiendo de las características socioeconómicas de quienes resultan afectados. Eso puede transformarse en una vulneración al principio de igualdad ante la ley”, aseguró el abogado.

Secreto bancario

Couso también abordó la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario para combatir el crimen organizado. El tema volvió al centro del debate político esta semana tras el empate a 23 votos que se produjo en el Senado durante la tramitación del proyecto que crea el subsistema de inteligencia financiera.

El abogado defendió la necesidad de perseguir las redes criminales, pero advirtió que el debate no puede desarrollarse al margen de las garantías constitucionales: “En los Estados totalitarios no existe privacidad alguna para los individuos. En cambio, en un Estado constitucional y democrático de derecho, la privacidad es un valor constitucional que debe ser protegido. El secreto bancario es una manifestación de ese principio”.

Además, recordó que la legislación ya contempla mecanismos para acceder a información financiera cuando existen antecedentes fundados: “Los tribunales pueden autorizar permanentemente el levantamiento del secreto bancario cuando hay razones plausibles. Los bancos tienen obligaciones de informar movimientos sospechosos desde hace décadas. El problema es creer que el fin justifica cualquier medio”.

“Hay una tendencia a pensar que porque el objetivo es combatir el crimen organizado se pueden sacrificar otros valores constitucionales. Esa es una mala receta en todos los ámbitos de la vida pública”, complementó.

Megarreforma y acusación constitucional contra Grau

Respecto a las reservas de constitucionalidad presentadas por la oposición en la tramitación de la megarreforma impulsada por el Gobierno, Couso evitó pronunciarse sobre normas específicas, pero señaló que este tipo de mecanismos forman parte de las herramientas institucionales contempladas dentro del proceso legislativo cuando existen dudas respecto de la compatibilidad de una norma con la Constitución.

Sobre la acusación constitucional anunciada contra el exministro Nicolás Grau, Couso llamó a distinguir las responsabilidades políticas de las jurídicas y advirtió sobre el uso excesivo de este tipo de herramientas.

“Las acusaciones constitucionales son herramientas extraordinarias y deben fundarse en causales precisas. No pueden transformarse simplemente en instrumentos para resolver diferencias políticas”, detalló.

Así, el académico enfatizó en la necesidad de que las acusaciones constitucionales mantengan su carácter excepcional, “porque de lo contrario se corre el riesgo de desnaturalizar una institución que cumple una función específica dentro del sistema democrático”.