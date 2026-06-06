UDI zanja debate interno y confirma respaldo a la Acusación Constitucional contra exministro Nicolás Grau

Un importante hito político se consolidó en la antesala de las próximas batallas legislativas en el Congreso Nacional. La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) despejó de manera definitiva las dudas que cruzaban a sus filas y confirmó que respaldará la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Economía, Nicolás Grau. La determinación del gremialismo era observada con alta atención en el Parlamento, debido a las notorias diferencias internas que existían previamente sobre la conveniencia estratégica de sumarse a esta ofensiva fiscalizadora.

La jefa de la bancada de la UDI, la diputada Flor Weisse, fue la encargada de ratificar el pronunciamiento oficial tras concluir una exhaustiva revisión de los antecedentes del libelo junto al cuerpo de abogados de la colectividad. Según detalló la parlamentaria, el bloque opositor se formó la convicción jurídica de que la acción presentada posee el mérito y los fundamentos constitucionales suficientes para ser apoyada en la sala.

“Como bancada, tenemos que hacer efectiva la responsabilidad del exministro Grau, que ocultó mañosamente información sobre la deuda pública que afectó a los beneficios sociales y que hoy quieren imputar esa responsabilidad al gobierno del presidente Kast”, señaló de forma tajante la diputada Flor Weisse.

Libertarios agradecen la “honestidad intelectual” de Chile Vamos

El anuncio del gremialismo generó inmediatas reacciones de alivio y valoración en los sectores que impulsaron originalmente la acción destitutoria. A través de sus plataformas digitales, el líder nacional libertario y exparlamentario, Johannes Kaiser, agradeció públicamente el respaldo de la bancada de la UDI hacia la acusación formulada por su sector político.

Kaiser valoró el cambio de postura del partido tradicional, destacando diversos puntos sobre el escenario legislativo que se abre. En primer lugar, el dirigente enfatizó que la revisión exhaustiva del escrito técnico llevó a la UDI a concluir que existía una vulneración constitucional evidente que no se podía obviar. Asimismo, el líder libertario agradeció la “honestidad intelectual” demostrada por los parlamentarios del gremialismo al momento de sumarse al bloque acusador.

Por otra parte, la oposición espera que el resto de los diputados y senadores lleguen a la misma conclusión una vez que terminen de analizar los argumentos jurídicos estampados en el documento. Finalmente, con este crucial alineamiento de la UDI, las fuerzas opositoras consiguen unificar criterios y pavimentar el camino para una tramitación que promete tensionar al máximo las relaciones políticas en el Congreso de este 2026, instalando con ello el debate técnico sobre las responsabilidades financieras heredadas de la administración anterior.