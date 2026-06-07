Auditoría a Becas Chile revela que 1.800 beneficiarios adeudan $100.000 millones al Fisco

El programa de financiamiento de estudios de postgrado en el extranjero enfrenta su crisis más profunda desde su creación. Una exhaustiva auditoría realizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Conocimiento al programa Becas Chile arrojó que los beneficiarios que no cumplieron con las obligaciones legales pactadas suman una deuda acumulada que alcanza los $100.000 millones de pesos en perjuicio del Estado.

La revisión exhaustiva de las bases de datos institucionales, cuyos resultados preliminares fueron expuestos por la prensa escrita, confirmó que se trata de 1.800 profesionales que derechamente no respondieron con los compromisos de retorno o retribución exigidos en los convenios de financiamiento público.

Más allá de las alarmantes cifras de morosidad y fallas en los procesos de cobro, el estudio técnico sacó a la luz severas brechas de equidad en los procesos de selección históricos del instrumento estatal. La indagatoria arrojó una marcada concentración en la entrega de los beneficios financieros, favoreciendo de manera sistemática a postulantes que provienen de colegios particulares pagados y que registran domicilio en algunas de las comunas con mayores ingresos socioeconómicos del territorio nacional.

Los detalles del origen y la justificación técnica de la fiscalización se estructuran bajo los siguientes antecedentes:

En primer lugar, la auditoría fue solicitada formalmente por la ministra Ximena Lincolao al asumir la conducción de la cartera el pasado 11 de marzo. Asimismo, el requerimiento ministerial tuvo como objetivo central evaluar el funcionamiento del programa, fortalecer los mecanismos de control interno y asegurar el cumplimiento de los compromisos fiscales. Por otra parte, el estudio de fiscalización contempló el análisis de más de 2 millones de datos estadísticos. Finalmente, el universo revisado abarcó un total de 12 mil becas otorgadas de manera correlativa entre los años 2008 y 2025.

Explicaciones ante el Congreso y publicación de resultados

Las conclusiones de este informe explican las controvertidas decisiones administrativas adoptadas por el Ejecutivo durante las últimas semanas en materia de capital humano avanzado. El lunes pasado, ante los integrantes de la comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, la ministra Lincolao ya había adelantado de manera formal que la suspensión total de las convocatorias del año 2026 de Becas Chile para programas de magíster y posdoctorado en el extranjero respondía de forma directa a los hallazgos de esta “auditoría profunda”.

En dicha instancia legislativa, la secretaria de Estado se comprometió ante los parlamentarios de la instancia a evacuar y tener listos los resultados definitivos en un plazo inferior a dos semanas para su correspondiente presentación presencial. De acuerdo a las planificaciones informadas por el Ministerio de Ciencia, el documento con las conclusiones finales del proceso fiscalizador será publicado de forma íntegra a través de los canales y plataformas oficiales del Gobierno para el conocimiento público de la ciudadanía.