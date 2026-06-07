Irán lanza masivo ataque con misiles contra Israel tras bombardeos en Beirut

El escenario geopolítico en Medio Oriente sufrió un violento vuelco que amenaza con desatar un conflicto de proporciones impredecibles. La tensión regional volvió a escalar de forma crítica este domingo luego de que el régimen de Irán lanzara varias oleadas consecutivas de misiles balísticos dirigidos hacia territorio de Israel. Según confirmaron las autoridades de Teherán, la ofensiva militar se ejecutó en represalia directa por los recientes bombardeos aéreos que la aviación israelí propinó sobre los barrios del sur de Beirut, la capital del Líbano.
Este nuevo bombardeo marca de manera preocupante la primera acción bélica directa desplegada por Irán en contra del Estado judío desde el pasado mes de abril. Asimismo, el intercambio de fuego de alta intensidad se produce a escasos días de haberse anunciado un frágil y complejo acuerdo de alto al fuego entre el Gobierno de Israel y diversos actores político-militares involucrados en el conflicto libanés, dejando las gestiones de paz al borde del colapso.
De acuerdo con los reportes emitidos por los medios de comunicación oficiales de la República Islámica y los informes técnicos del Ejército de Tel Aviv, las sirenas de emergencia y las alarmas de bombardeo se activaron de forma simultánea en distintas zonas estratégicas del norte de Israel tras detectarse el despegue y trayecto de los proyectiles desde suelo iraní. Ante la inminencia del impacto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desplegaron de inmediato sus operaciones de interceptación aérea para intentar neutralizar la oleada de amenazas en el espacio exterior.
Los detalles de la respuesta militar y las advertencias a la población civil se desglosaron bajo las siguientes variables:
En primer lugar, las autoridades israelíes aseguraron que los misiles fueron interceptados en su gran mayoría por los sistemas de protección. Asimismo, los altos mandos del Ejército insistieron en que los escudos no son infalibles ante ataques de saturación masiva. Por otra parte, las jefaturas de seguridad pidieron expresamente a la población civil seguir todas las recomendaciones de resguardo en los búnkeres. Finalmente, los comités de emergencia mantuvieron el monitoreo mientras se evaluaba de forma rigurosa la situación en este 2026.