Israel rompe el alto el fuego y bombardea Beirut en represalia por ataques de Hezbolá

El frágil escenario de paz en Medio Oriente volvió a desmoronarse a menos de una semana de haberse alcanzado un entendimiento diplomático. Las Fuerzas Armadas israelíes bombardearon este domingo los barrios del sur de Beirut, zona que es considerada históricamente como el principal bastión operativo de la organización chií Hezbolá. La ofensiva militar constituye una abierta violación al acuerdo de alto el fuego que había sido suscrito formalmente el pasado miércoles entre los gobiernos de Líbano e Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto a su ministro de Defensa, Israel Katz, asumieron la autoría del bombardeo de forma inmediata. Ambas autoridades gubernamentales esgrimieron que la acción de fuerza fue ejecutada en estricta respuesta a los ataques con proyectiles que milicianos de Hezbolá lanzaron contra el territorio israelí durante las primeras horas de la mañana.

A través de un comunicado oficial difundido en las plataformas sociales de la oficina del primer ministro, las autoridades de Tel Aviv justificaron la incursión aérea como una medida punitiva directa.

“Conforme a las órdenes del primer ministro Netanyahu y del ministro de Defensa Katz, las FDI han atacado los centros de mando del barrio de Hadahiya de Beirut en respuesta al ataque de Hezbolá sobre territorio israelí”, publicó la oficina del jefe de Gobierno.

La aviación israelí concentró sus descargas en la estratégica zona de Dahiye, eludiendo las restricciones políticas fijadas en el acuerdo internacional que contó con la mediación directa de Estados Unidos. Dicho pacto regional se había diseñado de manera específica para evitar que la población de Beirut siguiera sufriendo los efectos de las incursiones aéreas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Incertidumbre por daños e intercepción previa de proyectiles

Por el momento, los corresponsales y medios de comunicación locales libaneses han confirmado el estruendo de las explosiones en el área sur de la capital. Pese al despliegue en la zona cero, todavía no existe un balance consolidado respecto a la magnitud de los daños materiales o la existencia de víctimas civiles y militares a causa de los proyectiles. Sin embargo, en diversas plataformas de internet ya comenzaron a circular registros audiovisuales que exhiben un edificio residencial ostensiblemente dañado, junto a otras imágenes cuya autenticidad técnica sigue bajo proceso de verificación.

Las horas previas al ataque del Estado judío estuvieron marcadas por las alertas de los sistemas de defensa aérea en la frontera norte del país. Los pormenores de la provocación inicial y la posterior represalia se desglosaron de la siguiente manera:

En primer lugar, las Fuerzas Armadas israelíes informaron formalmente sobre la intercepción de dos cohetes de largo alcance. Asimismo, los proyectiles habían sido lanzados directamente hacia el espacio aéreo del norte de Israel. Por otra parte, la ofensiva representó el primer ataque de Hezbolá sobre suelo israelí desde que se decretó la tregua. Finalmente, el intercambio rompe de forma anticipada con el espíritu del acuerdo publicado el pasado miércoles entre Israel y Líbano.